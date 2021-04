وظهر خالد سليم في الصورة برفقة الفنان عمرو دياب، مما اثار إعجاب متابعيه.





وعلق خالد سليم علي الصورة قائلا: "with the one and only".





وآخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.





ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.

