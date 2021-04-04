ليا الشرف إنى مصري.. حمدي الميرغني يبدى سعادته بعد موكب المومياوات

نشر الفنان حمدى الميرغني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور جديدة لميدان التحرير أمس، السبت، أثناء موكب نقل المومياوات الملكية.





وعلق حمدي الميرغني قائلًا: "بلادي بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي، ليا الشرف إني مصري، بعشق تراب بلدي وبفتخر بيها في كل مكان، ما حدث ما هو إلا ملحمة تاريخية".







ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير، وكان في استقباله الرئيس السيسي.









وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي، رئيس منظمة اليونسكو، والوفد المرافق، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الشهيرة.









ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات أنباء، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا ومتميزا عن أقوى الأحداث، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر.









وخرج موكب المومياوات الملكية من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الألوان، وميدان سيمون بوليفار، ثم إزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا إلى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.











وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالآتي: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.



