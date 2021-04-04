هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزي

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير تشكيلته لمواجهة منافسه نيوكاسل يونايتدبعد قليل علي ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .





وجاء التشكيل كالتالي :





حراسة المرمي : لوريس





الدفاع : تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون





الوسط : هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس





الهجوم : فينيسيوس - هاري كين





ويسعي هاري كين مهاجم فريق توتنهام لتسجيل الاهداف في مباراة اليوم للعودة لصدارة ترتيب هدافي الدورى الانجليزي الذي يتصدره حاليا محمد صلاح برصيد 18 هدفا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين .



