قضايا شغلت الأذهان.. احذر من إعراض الله عنك.. وحالات لا يقبل الله فيها التوبة.. حكم ضياع الأمانة.. وهل يجوز الأخذ منها؟

قضايا شغلت الأذهان

احذر من إعراض الله عنك.. علي جمعة يوضح أسبابه ما هي الحالات التي لا يقبل الله فيها التوبة؟ الإفتاء: احذروا من هذا الضحك كلما زاد نفع الصدقة زاد ثوابها.. مجدي عاشور يوضح فضل الصدقة الجارية هل تصح صلاة المرأة بالنقاب أم يشترط رفعه عن الوجه ؟ حكم ضياع الأمانة.. وهل يجوز الأخذ منها؟



قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إنه يجب على العبد ألا يتدخل فى شئون غيره ، فذلك من خلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – فروى عنه قوله: «من حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه».

وأضاف "جمعة" ، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما قال الحسن البصري رحمه الله : من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه .

ثم قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على المسلم أن يحرص ويعزم على التوبة دائمًا لأنه لا يعلم متى سيموت، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل الله التوبة منه.

وأضاف المجمع، في منشور لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، احرص على تجديد التوبة فى كل وقت فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)).



فيما حذرت دار الإفتاء المصرية من كثرة الضحك فإنها تميت القلب وتجعل الإنسان فى غفلة عن ذكر الله.





وأوردت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب))، وكثرة الضحك المقصود به فى الحديث هو الضحك المورث للغفلة عن ذكر الله والاستعداد للموت.





كما قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، إن الصدقة هي أعظم عمل يفعله الإنسان، وهى من أبواب الخير التي يثاب عليها.





وأضاف "عاشور"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الصدقة الجارية هى كل ما يحقق منفعة للإنسان بحيث يبقى أصله وينتفع من عوائده، وهذا من أبواب الخير العظيمة التى يثاب عليها الإنسان، إذ كلما زاد نفع الصدقة واستمر زاد ثوابها.





وورد سؤال: هل تصح صلاة المرأة بالنقاب ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.





وأجاب شلبي، قائلًا: إن المرأة المنقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.





وأضاف أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.





وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.





وعن حكم ضياع الأمانة .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم رد الأمانة إلى صاحبها عند طلبها هو سُحت، وأن أكل أموال الناس بالباطل نهى عنه الله تبارك وتعالى".





وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال «ما هو الحكم فى شخص أؤتمن أمانة ولم يردها إلى صاحبها عندما طلبها؟»، أن الإنسان دائمًا يسعى إلى أن يؤدى ما عليه من حقوق أخذها من الناس إما عن قصد أو من غير قصد وإلا سيحاسب على ذلك فعليه أن يجتهد فى البحث عن صاحب الحق وأن يجتهد فى البحث عن رد الأمانة إلى صاحبها وإن لم يجد صاحب هذا الشئ ولم تصل لأحد من أقاربه فعليه أن يتصدق بها بنية أن يصل ثواب هذا الى صاحبها لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }.



