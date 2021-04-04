أحمد الطاهرى: لن ننجر إلى نزاعات جانبية تؤدي إلى تشتيت الإعلام

قال أحمد الطاهرى، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، إنه منذ اغسطس الماضى ونحن نشهد محاولات لجر الإعلام المصرى لاشتباكات فرعية غريبة، مؤكدًا أنه بعد ذلك ظهر خلافا صحفيًا بسبب تصريحات لوزير الدولة للاعلام انتقده خلالها اثنين من رؤساء تحرير الصحف ، وكان رد الوزير بتصرف غريب لم نعهده من قبل.





وأضاف رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، لن ننجر الى نزاعات جانبية تؤدي الى تشتيت الإعلام المصري، مشيرًا إلى أنه تم استخدام بعض الكتابات والتى تم استغلالها من قبل بعض قنوات الإخوان.



