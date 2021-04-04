عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الطاهرى: لن ننجر إلى نزاعات جانبية تؤدي إلى تشتيت الإعلام

صدى البلد

قال أحمد الطاهرى، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، إنه منذ اغسطس الماضى ونحن نشهد محاولات لجر الإعلام المصرى لاشتباكات فرعية غريبة، مؤكدًا أنه بعد ذلك ظهر خلافا صحفيًا بسبب تصريحات لوزير الدولة للاعلام انتقده خلالها اثنين من رؤساء تحرير الصحف ، وكان رد الوزير بتصرف غريب لم نعهده من قبل.

وأضاف رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"،  لن ننجر الى نزاعات جانبية تؤدي الى تشتيت الإعلام المصري، مشيرًا إلى أنه تم استخدام بعض الكتابات والتى تم استغلالها من قبل بعض قنوات الإخوان.

وتابع تفاجئنا بأكاديمى يدخل فى وصلة سباب مع الإعلام المصرى، مؤكدًا أنه لابد من وقفة حتى لا يتم تشتيت الإعلام عن أولوياته ويصبح فى مرحلة تلاسن، وتفاجئنا أنه يتم الاستعانة بهذا الأكاديمى فى تدريب المتحدثين باسم الهيئات والوزارات الإعلامية ويتمادى هذا الأكاديمى ويصف الإعلام المصرى بتوصيفات مشينة.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد