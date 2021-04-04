تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني تقسيمة قوية للاعبين خلال مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.





وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته ظهر اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس بعد خوض مباراة المريخ.





ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة أمس من منافسات دور المجموعات.











