أمين عام منظمة "السياحة العالمية": مصر دائما مصدر إلهام

أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال العالمي لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية -عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- تشرف بحضور العرض الرائع لنقل المومياوات الملكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، ووزير السياحة والآثار خالد العناني ؛ والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو؛ مؤكدا أن مصر دائما مصدر إلهام.







