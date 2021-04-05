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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار

وصل المستشار محمد عبد الوهاب،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،إلى العاصمة البحرينية المنامة،حيث التقى زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر بالبحرين، للعمل على تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر.
 
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،خلال اللقاء، أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.

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وقام المستشار محمد عبد الوهاب باستعراض تطورات مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار في مصر، وآخر ما تم إنجازه من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار في القطاعات التي تهتم بها الشركات البحرينية، موضحا أن الهيئة تعمل على ملف دعم الاستثمارات البحرينية في عدة مجالات على رأسها قطاعات: الصناعات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء، والنقل واللوجستيات، منوهاً بأن مصر تمتلك مقومات تنافسية وقصص نجاح كبيرة للشركات الخليجية العاملة فيها.


وتم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من المستثمرين البحرينيين إلى مصر للتعرف عن قرب على أهم المشروعات التي تنفذها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات الكبرى.


من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني قوة ومتانة الاقتصاد المصري وتنوع المجالات المتاحة للاستثمار أمام الشركات البحرينية، موضحاً أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات البحرينية في مصر، ومؤكداً حرص المملكة على زيادة وتيرة التعاون بين البلدين من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب البحريني.


كما أكد الوزير البحريني دعم الحكومة البحرينية لكافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.


وتستهدف الزيارة الترويجية لرئيس هيئة الاستثمار إلى البحرين تعريف قيادات مجتمع الأعمال بتطورات بيئة الاستثمار بمصر، ومناقشة خطط الشراكة الاستثمارية بين مصر والمملكة، كما تشهد العديد من اللقاءات الثنائية مع أهم رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية بالبحرين.

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هيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار البحرين مصر

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