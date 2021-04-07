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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد معرض "أهلا رمضان" بمدينة منشأة أبو عمر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض "أهلاً رمضان" بمدينة منشأة أبو عمر لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر؛ للتأكد من جاهزيته واستعداده لاستقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم الضرورية خلال الشهر الفضيل وتقدم السلع بأسعار مخفضة عن السوق، مشاركةً من المحافظة بالتنسيق مع رئاسة المدينة، ومديرية التموين، والجهات المعنية؛ لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن.

 

واطمأن محافظ الشرقية إلى توافر جميع أنواع السلع داخل أجنحة المعرض والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، والتقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف إلى آرائهم عن إقامة المعارض التي تم إنشاؤها خصيصاً لخدمة محدودي الدخل، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم المجمدة والألبان وياميش رمضان.

 

ونوه محافظ الشرقية بالانتهاء من إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

 

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وفيصل عبد الكريم رئيس مدينة منشأة أبو عمر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

 

وعلي جانب آخر، وفي إطار جولات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الميدانية، افتتح مدرسة محمد عبد الحق عمر الثانوية التابعة لإدارة منشأة أبو عمر التعليمية والمُقامة على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و 819 ألف جنيه  في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الاباء والامناء والأستاذ فيصل عبد الكريم رئيس مدينة منشأة أبو عمر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

 

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة  الأغراض ، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي  ، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تضم  9  فصول مدرسية وتتكون من 5 طوابق ، وتساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

معرض اهلا رمضان الشرقية محافظ الشرقية السلع التموينية أدعية استقبال شهر رمضان

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