أول تعليق من مبابي بعد هدفيه في بايرن ميونخ

علق كيليان مبابي، على انتصار باريس سان جيرمان الفرنسي، على بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة:"كانت مباراة صعبة ضد أفضل فريق في أوروبا الآن. لعبنا بشكل جيد كفريق. لكنها المباراة الأولى وفي مباراة الإياب علينا اللعب بثقة واللعب مرة أخرى كفريق."

وأضاف:"أحب اللعب ضد أفضل اللاعبين في العالم ومانويل نوير من أفضل حراس المرمى في التاريخ. لم أشعر بأي ضغط لانى لم أتمكن من التسجيل ضده في المباراة النهائية للموسم الماضي، وسجلت اليوم."

واستطاع مبابي قيادة باريس سان جيرمان للفوز على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع مبابي تسجيل هدفين في مباراة اليوم لفريقه باريس سان جيرمان.