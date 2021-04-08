النفط يرتفع بفعل تعافي الاقتصاد العالمي والمخزونات الأمريكية تكبحه

ارتفعت العقود الآجلة للنفط قليلا ، بفضل تحسن توقعات الاقتصاد العالمي، لكن المكاسب ظلت محدودة بفعل ارتفاع مخزونات البنزين والمخاوف من موجات تفش جديدة لفيروس كورونا قد تضعف تعافي الطلب العالمي على الوقود.

وصعدت عقود خام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.7% ليتحدد سعرالتسوية عند 63.16 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 59.77 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو 0.7%.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزون البنزين قفز أربعة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، بينما كانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض البنزين 221 ألف برميل.

وكان صندوق النقد الدولي قال أمس إن إنفاقا حكوميا غير مسبوق لمكافحة فيروس كورونا سيرفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينيات، مما ساعد أيضا في تحسين توقعات الطلب على الوقود ودعّم الأسعار.