لليوم الثالث.. إقبال جماهيري على عروض الإسكندرية للفيلم القصير

فعاليات مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

حرص الجمهور السكندري، لليوم الثالث علي التوالي، على حضور فعاليات مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، حيث شهدت العروض اليوم الخميس اقبال جماهيرى ضخم.



وكانت إدارة مهرجان إسكندرية للفيلم القصير قد قررت على مدار اليومين الماضيين فتح قاعات إضافية لاستيعاب الاقبال الجماهيري الذى شهده المهرجان في أول أيامه، حيث كان من المقرر عرض الأفلام في قاعة واحدة فقط، إلا أن توافد الجمهور على حضور عرض الأفلام دفعهم، لفتح قاعات إضافية، خاصة مع التزامهم بتنفيذ قرار 50% للحد من انتشار فيروس كورونا.

يعرض مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، اليوم الخميس، عشرة أفلام ما بين «روائية» و«وثائقية» و«تحريك»، إضافة إلى «أفلام الطلبة»، بمركز الإبداع بالإسكندرية.

في مسابقة الأفلام الروائية تعرض أربعة أفلام، هي «فل آيس» (سورية) لسليم صباغ، و«عزبة» (المغرب) لكريم البخاري، و«يوم عادي جدًا» (سورية) لأنس زواهري، و«توك توك» (مصر) لمحمد خضر.

أما ضمن مسابقة «الأفلام الوثائقية» فيعرض فيلمان، هما «الخلاص» (ليبيا) لحسن إدريس، و«جميلة في زمن الحراك» (الجزائر، فرنسا) لعبدالرحمن حراث.





وفي «مسابقة التحريك»، يعرض فيلمان، هما «2020» (مصر) لأيمن محمد، و«تحت الظل» (الأردن) لسمية بركات.

ويعرض أيضا ضمن «مسابقة الطلبة» فيلمان، هما «عالهوا» (مصر) ليوسف عساف، و«آخر ساعات الليل» (مصر) لعبدالرحمن خليل.