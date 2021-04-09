عبد الله جمعة يواصل برنامجه التأهيلي

أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير بدوري الأبطال.

وحرص اللاعب على متابعة تدريبات الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء بطل السنغال.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.