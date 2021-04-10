فوائده كثيرة.. شوربة زيت عباد الشمس لفقدان الوزن

خس مع زيت عباد الشمس

شوربة زيت عباد الشمس، هو أحد المحاصيل القليلة التي تعيش في الولايات المتحدة. وفقًا لبعض المصادر، من المحتمل أن السكان الأصليين بدأوا في زراعتها حوالي 1000 قبل الميلاد. ربما لم تصل بذور عباد الشمس إلى أوروبا حتى القرن التاسع عشر. عندما وصلت بذور عباد الشمس إلى روسيا ، اهتم محتواها من الزيت بالمزارعين. قام المزارعون بتربية النباتات بشكل انتقائي حتى ضاعفوا تقريبًا محتوى الزيت في البذور.

شوربة عباد الشمس للديدان

زيت عباد الشمس غذاء ودواء وعلاج للبشرة. وهي متوفرة في عدة أشكال ، ولكل منها تركيبة مختلفة ولها فوائدها الصحية الخاصة. زيت عباد الشمس هو الزيت النباتي شعبية في المطبخ بسبب نكهته خفيفة وعالية نقطة الدخان .

معلومات التغذية

تحتوي ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس على:

السعرات الحرارية: 120

البروتين: 0 جرام

الدهون: 14 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

السكر: 0 جرام

يعتبر شوربة زيت عباد الشمس أيضًا مصدرًا جيدًا لهذه الفيتامينات:

فيتامين هـ

فيتامين ك

الفوائد الصحية المحتملة لزيت عباد الشمس

تحتوي شوربة زيت عباد الشمس على العديد من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من نوعين من الأحماض الدهنية ، الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

تشمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميغا 3 وأوميغا 6. PUFAs يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول و الدهون الثلاثية في الدم، وخصوصا عندما استبداله باللاعب الدهون أقل صحية.

الاكل بعد شرب زيت عباد الشمس

تظهر الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أيضًا في شوربة زيت عباد الشمس. الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة قد تقلل من أمراض القلب. الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في جعل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​صحية .

هناك عدة أنواع مختلفة من زيت عباد الشمس يمكنك الاختيار من بينها. يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من حمض الأوليك ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع ، أو يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من حمض اللينوليك ، أو حمض دهني متعدد غير مشبع ، أو يمكن أن يكون في مكان ما بينهما. يتم بيع زيت عباد الشمس عالي الأوليك بشكل متكرر لأنه أكثر ثباتًا في الطهي.

متى ينتهي مفعول زيت عباد الشمس

بعد تناوله ب٦ ساعات

صحة القلب

الدهون الأحادية غير المشبعة ، مثل تلك الموجودة في شوربة زيت عباد الشمس عالي الأوليك ، مفيدة لصحة القلب. في إحدى الدراسات ، زادت الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة HDL ، الكوليسترول "الجيد" . كان الخاضعين للدراسة أيضا مستويات أقل من الالتهابات . تدعم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الادعاء الصحي بأن الزيوت التي تحتوي على 70٪ على الأقل من حمض الأوليك قد تقلل من أمراض القلب التاجية.

حمض اللينوليك لصحة القلب

يمكن أن يفيد حمض اللينوليك ، وهو الدهون الأخرى غير المشبعة في زيت عباد الشمس ، صحة قلبك. أجرت جمعية القلب الأمريكية مراجعة للدراسات وخلصت إلى أن حمض اللينوليك يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. تقترح الرابطة أن يحصل المستهلكون على 5-10٪ من سعراتهم الحرارية من حمض اللينوليك. وهذا يترجم إلى حوالي 100 إلى 200 سعر حراري يوميًا في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري يوميًا.

صحة المخ والأعصاب



يعتبر زيت عباد الشمس أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين E. تشير العديد من الدراسات إلى أن مصدرًا صحيًا لفيتامين E في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر العديد من المزايا الصحية. بعض الأدلة تشير إلى أنها قد تبطئ تطور من مرض الزهايمر . يمكن أن يسبب نقص فيتامين هـ آلام الأعصاب. فيتامين (هـ) من المصادر الغذائية أكثر فعالية من المكمل.

المخاطر الصحية المحتملة لزيت عباد الشمس



في حين أن زيت عباد الشمس له فوائد صحية ، يجب أن تتجنب الإفراط في استهلاكه أو استخدامه بطرق غير صحية. على الرغم من أن زيت عباد الشمس صحي في حد ذاته ، إلا أنه غالبًا ما يكون مكونًا في الأطعمة عالية المعالجة. يحتوي زيت عباد الشمس أيضًا على هذه المخاطر الصحية المحتملة:

زيت عباد الشمس لتنظيف الجسم من السموم

جميع الدهون ، حتى الأحماض الدهنية المفيدة لزيت عباد الشمس ، هي أطعمة عالية السعرات الحرارية. تناول الدهون الزائدة قد يساهم في السمنة ومخاطرها الصحية . قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ولكن ليسوا يعانون من السمنة من إنقاص الوزن. في هذه الحالات ، من الضروري مراقبة تناول الدهون ، بما في ذلك تناول زيت عباد الشمس.

مخاطر الاصابة بالسرطان

الدهون المستخدمة في القلي تنبعث منها أبخرة زيت الطهي. تحتوي هذه الأدخنة على مواد سامة تسمى الألدهيدات والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان . ينتج القلي العميق معظم الألدهيدات ، لكن زيت عباد الشمس يولد ألدهيدات أكثر من الزيوت الأخرى بغض النظر عن طريقة الطهي. يوصي الخبراء بطرق طهي منخفضة الحرارة عند استخدام زيت عباد الشمس. تم العثور على الألدهيدات أيضًا في الأطعمة المقلية وفي الزيت بعد القلي.

مصدر المعلومات موقع wabmd.

1. المرجع زيت عباد الشمس هى هو مفيد؟