دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

في طهي الطعام. حذرت دراسة جديدة من استخدام الزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا،





كشفت الدراسة وفقا لموقع " timesofindia"، أن timesofindia"، أن الزيوت النباتية لا يتم تحضيرها بشكل طبيعي وإنما يتداخل في مكوانتها مواد كيميائية.





وقال الباحثون أن تلك المواد الكيميائية ضارة بالجسم، ومن المعروف أن الزيوت المؤكسدة تسبب الالتهاب والألم في الجسم، حتى بعد أن يبدو الزيت ورائحته طيبة.





الزيوت النباتية غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة التي لا يجب على أجسامنا استهلاكها، تسبب الطفرات في الخلايا وانسداد الشرايين، وإذا دخلت الدهون غير الصحية إلى الجلد، فقد تساهم أيضًا في الإصابة بسرطان الجلد.





الزيوت النباتية غنية بالأوميجا 6 الذي يسبب نمو سريع للخلايا السرطانية وتجلط الدم وزيادة الالتهابات في الجسم، ويؤدي اختلال توازن أومبجا3 و 6 إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية والأمراض التنكسية العصبية وحتى السرطان.





ووفقًا لبعض الدراسات، يُعتقد أن الزيوت النباتية تقوم أيضًا بتحويل الكوليسترول الجيد (HDL) الموجود في الجسم إلى كولسترول ضار (LDL).





وأشارت الدراسة إلى العديد من الزيوت النباتية ، وخاصة الذرة والكانولا وفول الصويا، مصنوعة من الحبوب التي تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا (GMO)، وعادة ما يتم علاجها بالكثير من المبيدات ويتم تعديلها بيولوجيًا، مما يجعلها غير آمنة للاستهلاك.





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وكشف الاطباء عن بدائل الزيوت النباتية، تعرف عليها خلال السطور التالية..





1- سمن بقري

يحتوي السمن على دهون ذات درجة احتراق عالية، مما يجعل من الصعب جدًا أكسدة هذه الدهون وتحويلها إلى دهون غير صحية.





كما يساعد السمن البقري المعدة على إفراز الأحماض التي تساعد على الهضم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تمكن من الامتصاص السليم للمعادن والفيتامينات من الأطعمة الأخرى وبالتالي تجعل جهاز المناعة صحيًا.





2- زبدة

حاول اختيار الزبدة العضوية التي تأتي من الأبقار التي تتغذى على الأعشاب والمبستر، حيث تعتبر الزبدة مصدرًا رائعًا للدهون الصحية وتحتوي على مركب يسمى "Activator X" ، والذي لا يعزز امتصاص العناصر الغذائية فحسب، بل يحمي أيضًا من العديد من الأمراض.





3- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على نسبة منخفضة من الدهون المتعددة غير المشبعة ومعبأ بالدهون الأحادية غير المشبعة، ويمكن أن يكون اختيارًا ممتازًا للوصفات الباردة وتوابل السلطة.





4- زيت الخردل

زيت الخردل غني بالأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة الطبيعية، وكلاهما مطلوب للحفاظ على صحة القلب، ويحتوي زيت الخردل على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويقلل أيضًا من الكوليسترول السيئ مع تعزيز الكوليسترول الجيد.





كما يحتوي زيت الخردل على كمية وافرة من أوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية الأخرى التي يحتاجها الجسم لوظائف صحية.





5- زيت السمسم

زيت السمسم من الزيوت التي ينصح بها الخبراء لاحتوائه على عناصر مفيدة وصحية للجسم.





6- زيت الفول السوداني

يحتوي زيت الفول السوداني على تركيز كبير من الدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، يضفي نكهة خفيفة ومناسب للطهي.



