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إزاي تعرف الزبدة الأصلي... وتفرق بين الفلاحي والسمن البلدى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 ص
أزاي تعرف الزبدة
أزاي تعرف الزبدة الأصلي... وتفرق بين الفلاحي والسمن البلدى
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أسماء عبد الحفيظ

أغلب المصرين يفضلون إعداد الطعام بالسمن البلدي، ولكن البعض الآخر لا يعرف الفرق بين السمن الفلاحي والزبدة البلدى 

لذلك اكتشف أسرار معرفة السمن البلدي الطبيعي الأصلية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الفرق بين السمن البلدي والزبدة الفلاحي.

السمن البلدي هي الزبدة الفلاحي ولكن في صورة سائلة يسهل فيها تخزينها لمدة عام دون أن تفسد، وهذا بعد تسييح الزبدة الفلاحي على النار وقدحها لتتخلص من الماء والأملاح بها وتتحول من زبدة إلى سمن.

كيف تعرف الزبدة الفلاحي الأصلية.

الزبدة الفلاحي الأصلية مصنوعة من الحليب الجاموسي دون أي إضافات، وأحيانًا يستخدم الحليب البقري لصناعة الزبدة الصفراء، ولمعرفة إذا كانت الزبدة أصلية أم لا يمكن تجربة إحدى هذه الطرق.

1 -  تأخذ ملعقة من الزبدة وتوضع في كوب ماء بارد وتقلب جيدًا من 5 إلى 10 دقائق فإذا ذابت الزبدة في الماء وتعكر لون الماء بلون الحليب إذا هذه الزبدة طبيعية وأصلية، إما إذا لم تذب الزبدة أبدًا فهذه ليست زبدة وربما تكون مارجرين أي زبدة صناعية.

2 - إذا ما كان الوقت والمكان لا يتسعان لكم لتنفيذ التجربة السابقة فجربوا أن تتذقوا قطعة صغيرة من الزبدة في فمكم، وإذا ذابت تمامًا ولم يتبقَ منها شيء فهذه علامة جدية أما إذا تركت في فمكم مادة لزجة فهذه زبدة صناعية.

3 - الرائحة النفاذة جدا تدل على أن الزبدة بها إضافات غير اللبن وهذا مؤشر سلبي، لأن الزبدة الطبيعية لا تظهر رائحتها إلا بعد التسخين على النار.

4 - الزبدة الجاموسي الطبيعي لونها أبيض مائل للخضار، والزبدة البقري لونها أصفر مائل للبرتقالي، وأي ألوان غير تلك لا ننصحكم بها.​

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