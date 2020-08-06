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مرأة

7 فوائد للجسم عند تناول زبدة الفول السوداني

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:31 ص
زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني
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هاجر هانئ
زبدة الفول السوداني من الأطعمة التى تتسم بمذاقها المختلف و أحتوائها على فيتامين B ،E ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم و الماغنيسيوم  بالإضاف إلى ذلك غنية بالدهون الأحادية الغير مشبعة و سعرات حرارية عالية.

قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، أن زبدة الفول السوداني  من الأكلات التي ينصح مرضى السكري بتناولها؛ وذلك لأنها تقوم بتقليل مستوى السكر في الدم.

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وأضاف النادي، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول زبدة الفول السوداني، و تتمثل في... 
- تحتوي على العديد من الفيتامينات والتي تلعب دورًا كبيرًا في تنعيم ونضارة البشرة 
-تأخير علامات التقدم بالسن كظهور الكلف أو التجاعيد.
- تعمل على تكسير الكولسترول الضار ومنع ترسبه في الأوعية الدموية
-يحمي من الجلطات وانسداد الأوعية الدموية.
-زيادة التركيز 
- تعمل على تخثر الدم وإيقاف النزيف
- تساعد على بناء العضلات وإمدادها بالغذاء اللازم لرفع كفائة عملها
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