7 فوائد للجسم عند تناول زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني من الأطعمة التى تتسم بمذاقها المختلف و أحتوائها على فيتامين B ،E ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم و الماغنيسيوم بالإضاف إلى ذلك غنية بالدهون الأحادية الغير مشبعة و سعرات حرارية عالية.





قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، أن زبدة الفول السوداني من الأكلات التي ينصح مرضى السكري بتناولها؛ وذلك لأنها تقوم بتقليل مستوى السكر في الدم.





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وأضاف النادي، أن هناك العديد من الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول زبدة الفول السوداني، و تتمثل في...

- تحتوي على العديد من الفيتامينات والتي تلعب دورًا كبيرًا في تنعيم ونضارة البشرة

-تأخير علامات التقدم بالسن كظهور الكلف أو التجاعيد.

- تعمل على تكسير الكولسترول الضار ومنع ترسبه في الأوعية الدموية

-يحمي من الجلطات وانسداد الأوعية الدموية.

-زيادة التركيز

- تعمل على تخثر الدم وإيقاف النزيف

- تساعد على بناء العضلات وإمدادها بالغذاء اللازم لرفع كفائة عملها