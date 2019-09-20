أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني في المنزل

قدمت الشيف فوقية الأعصر، خلال حلقتها ببرنامج "حبة مقادير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل.



وتضمنت مقادير تحضير عمل زبدة الفول السوداني ما يلي:



الفول السوداني بثلاث مراحل ناعم متوسط وحبات سليمة.



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو:

