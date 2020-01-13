للوقاية من مرض خطير.. تعرف على كيفية اختيار زبدة الفول السوداني

تتوفر خيارات لا حصر لها من زبدة الفول السوداني على أرفف متاجر البقالة اليوم، ولكن ليس جميعها متساوية عندما يتعلق الأمر بالصحة.



ووفقًا لموقع healthline، أن هناك بعض الأنواع غنية بالدهون غير المشبعة والبروتين والألياف مع الحد الأدنى من المضافات، في حين أن الأنواع الأخرى تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والمكونات التي تجعلها أقل صحة.



وزبدة الفول السوداني هي طعام غير معالج نسبيًا ولا يتطلب سوى عنصر واحد الفول السوداني، وعادة ما يتم تحميصها وتقطيعها في عجينة لصنع المنتج النهائي.



وغالبًا ما تحتوي المنتجات الأقل صحية على سكر مضاف وزيوت نباتية عالية التكرير، والتي توفر سعرات حرارية إضافية وتأثيرات صحية ضارة محتملة فتناول الكثير من السكر المضاف أو الدهون المكررة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وأثبتت دراسة أن استخدام زيت النخيل كمكون ثانٍ في العديد من العلامات التجارية الصحية لزبدة الفول السوداني له تأثيرات على صحة القلب ، إلا أن إنتاجه له عواقب غير مباشرة قد تستحق الدراسة.