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مفيد وصحي.. نوع من المكسرات يحمي من ارتفاع السكر بالجسم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:46 م
نوع من المكسرات يحمي
نوع من المكسرات يحمي من ارتفاع السكر بالجسم
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حياة عبد العزيز
يحتاج مرضى السكر إلى اتباع بعض العادات الصحية للحفاظ على مستوى السكر في الدم، مثل ممارسة الرياضة أو تناول الأطعمة الصحية.

ويمكن أن يحدث مرض السكري من النوع 2 بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.

كشف بحث جديد وفقا لموقع "express"، أن أحد أفضل الطرق لتقليل فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم هو تناول المكسرات ولاسيما عين الجمل.

وأكد خبراء التغذية أن تناول عين الجمل يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري.

وأضاف الخبراء أن عين الجمل يحتوي أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.

كما يمكن إضافة عين الجمل إلى الطعام بدلا من تناوله لمفرده، ومن أبرز الأطعمة التي يمكن أن تضمن عين الجمل هي الشوفان والزبادي وإعداد الكبسة والفراخ.

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