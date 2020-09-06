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مرأة

متاكلوش منها كتير.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تقدم العمر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 م
دراسة: الأطعمة المصنعة
دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تقدم العمر
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حياة عبد العزيز
يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة المصنعة ولاسيما في أوقات العمل لأنها تزيد من شعور الشبع فضلا عن أنها تساعد على تسلية الشخص، سواء أثناء وقت العمل أمام جهاز الحاسوب أو مشاهدة التلفاز.

وتوصلت دراسة جديدة إلى وجود علاقة بين الأطعمة المصنعة والشيخوخة، فالنظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة مليء بالسكر والزيت والنشويات والدهون مما قد يجعلك تتقدم في العمر بسرعة أكبر.

وحسب موقع "timesofindia"، وجد الباحثون أن تناول ثلاث حصص أو أكثر من الأطعمة المصنعة يوميًا مرتبط بتيلوميرات أقصر وهي بنية كروموسومية تحدد عمرك البيولوجي.

وأشار الباحثون إلى ارتباط النظام الغذائي الغني بالأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات بتيلوميرات أطول وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما كشفت الدراسة المقدمة في مؤتمر السمنة الأوروبي والدولي لعام 2020، إن الأطعمة المصنعة محملة بالسكر والملح والدهون والنشا وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

كما أظهر الباحثون الأشخاص الذين تناولوا حصتين إلى ثلاث حصص من الأطعمة المصنعة يوميًا يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 29-40٪ من التيلوميرات القصيرة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من حصتين من الأطعمة المصنعة.

كما تساعد التيلوميرات من خلال تثبيت الكروموسومات والحمض النووي لدينا ومع تقدم العمر، تنقسم الخلايا ويصبح التيلوميرات أقص ويمكن أن يؤدي الالتهاب والتوتر وسوء التغذية إلى تسريع عملية الشيخوخة.

وترتبط التيلوميرات الأقصر أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان، كما ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة أيضًا بمشكلات مثل الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

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كيفية دمج عادات الأكل الصحية
- قللي من استهلاكك للأطعمة المصنعة لمرة واحدة فقط في الأسبوع.
- تناول المزيد من الأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات
- قم بإعداد وجبتك الخفيفة واحتفظ بها في متناول يدك. عدم وجود وجبات خفيفة صحية في متناول اليد يجعل المرء يمد يده لتناول الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل البسكويت والحلويات والكولا.
- كن منتظمًا في تمرينك وحاول أن تمارس ما لا يقل عن 190 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع.
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