فوائد عين الجمل المذهلة.. تحد من انتشار السرطان وتقوي العظام والشعر

عين الجمل من المكسرات التى يعشقها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك لا يفضل البعض تناول عين الجمل، حيث لا يعرفون قيمته الغذائية، حيث يحتوى عين الجمل على فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية ضرورية لجسم الإنسان.



وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الطبية والصحية التى تدفعك إلى تناول عين الجمل باستمرار وتتمثل في:



- حماية الجسم من أمراض القلب

- خفض مستوى الكولسترول في الدم

- المحافظة على خلايا الدماغ في المحافظة على الذاكرة فيجب إعطاءه إلى كبار السن

- المحافظة على نضارة الوجه ومنع الشيخوخة

- دعم بطانة الاوعية الدموية

- يحد من انتشار الخلايا السرطانية

- تقوية العظام والشعر والعضلات

- يساعد على القضاء على التوتر

- يساعد على استقرار النوم