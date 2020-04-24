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مرأة

صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ عين الجمل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:30 م
عين جمل
عين جمل
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آلاء حسن
عين الجمل نوع هام من ياميش رمضان ولا غنى عنه، ويدخل في العديد من المشروبات كالخشاف بالاضافة إلى الاطعمة.. وعرض موقع boldsky فوائد العين الجمل:

- يساعد علي إنقاص الوزن الزائد ويحمي من السمنة.
- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
- يعالج ضغط الدم المرتفع .
- يقوي الذاكرة ويمنع النسيان ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر.
- يقلل من الارق ويساعد في حل مشاكل النوم.
-يحتوي على نسبة هائله من مضادات الأكسدة
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
- يقوي العظام ويحميها.
- يعالج الانيميا ومشاكل فقر الدم. 
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