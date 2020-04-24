صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ عين الجمل

عين الجمل نوع هام من ياميش رمضان ولا غنى عنه، ويدخل في العديد من المشروبات كالخشاف بالاضافة إلى الاطعمة.. وعرض موقع boldsky فوائد العين الجمل:
- يساعد علي إنقاص الوزن الزائد ويحمي من السمنة.
- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
- يعالج ضغط الدم المرتفع .
- يقوي الذاكرة ويمنع النسيان ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر.
- يقلل من الارق ويساعد في حل مشاكل النوم.
-يحتوي على نسبة هائله من مضادات الأكسدة
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
- يقوي العظام ويحميها.
- يعالج الانيميا ومشاكل فقر الدم.
- يساعد علي إنقاص الوزن الزائد ويحمي من السمنة.
- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
- يعالج ضغط الدم المرتفع .
- يقوي الذاكرة ويمنع النسيان ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر.
- يقلل من الارق ويساعد في حل مشاكل النوم.
-يحتوي على نسبة هائله من مضادات الأكسدة
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
- يقوي العظام ويحميها.
- يعالج الانيميا ومشاكل فقر الدم.