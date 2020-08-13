طريقة استخدام زيت السمسم للشعر

تفضل العديد من السيدات والفتيات استعمال زيت السمسم للشعر، ولكن البعض لا يعرف طريقة الاستعمال الصحيحة لزيت السمسم للشعر فما هى.

طرق استخدام زيت السمسم للعناية بالشعر

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى، حمام زيت، قومي بتدفئة كمية مناسبة لطول شعرك من زيت السمسم ولا تسخنيها كثيرا كي لا تحرقي فروة رأسك ثم ادهني فروة رأسك بالزيت.

قومي بتدليكها بواسطة أطراف أصابعك بطريقة دائرية بدءا بالجزء الأمامي من فروة الرأس إلى أسفل الرقبة وادهني شعرك بالزيت أيضا من الجذور إلى الأطراف.

ثم قومي بتغطية شعرك بفوطة واتركي الزيت على شعرك لمدة نصف ساعة. اغسليه بعدها جيدا بالشامبو، وضيفي القليل من البلسم على أطراف الشعر إذا إحتجت إلى ترطيبه أكثر ثم اشطفيه جيدا وقومي بتجفيفه وتسريحه كالمعتاد.

