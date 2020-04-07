وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

ينتشر الخوف و الذعر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنذ تفشي هذا الوباء زادت الكثير من الإشاعات و المعتقدات التى كان أغلبها غير صحيح.





لا يقضي على فيروس كورونا المستجد. وتداول البعض أن وضع زيت السمسم على البشرة يمنع دخول فيروس كورونا إلى الجسم، ولكن كشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمى، أن زيت السمسم





و هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على مُبَيّضات كلور، وغيرها من المذيبات، والإيْثَانُول بتركيز 75%، وحمض البيرُوكْسِي آسِتِيك، والكلُورُوفُورْم.





إلا أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا وضِعَت على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة. بل من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة أيضا.



