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مرأة

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:32 م
تمتع بالرومانسية
تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني
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حياة عبد العزيز
كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن تناول أطعمة معينة تكشف عن شخصية الرجل.

وأوضح البحث إن الأشخاص الذين يتناولون زبدة الفول السوداني على الإفطار فهم يجيدون الرومانسية ولديهم قدرة جنسية فائقة.

في حين أن أولئك الذين يحبون مربى البرتقال في الصباح ينتمون إلى مجموعة عشاق القراءة الجيدة، والأشخاص الذين يشربون الشاي فقط، لديهم كل الفرص لكسب الكثير من المال.

واشتملت الدراسة على 2000 شخص وفقا لموقع "novosti"، وكان على كل منهم وصف أفضل صفاته ، حتى يتمكن الباحثون من مقارنتها مع الوجبة التي تناولوها في الصباح، وثبت أن أكبر عدد من الناس هم من "البوهيميين"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشوكولاتة البيضاء التي يتناولونها في الصباح، بينما أظهر أولئك الذين شربوا الشاي نتائج كسب أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.

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وأشار البحث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الموز في الغالب يعانون من الإجهاد ، في حين أن أولئك الذين يتناولون الزبادي والتوت على الإفطار يكونوا عاطفيين للغاية بشكل عام. 
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شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني

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