حالة صحية شائعة تجعل الرجال أكثر عرضة للعجز الجنسي

الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج لديهم تدفق دم يجعلهم يعانون من العجز الجنسي عن أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.





أكد مجموعة من العلماء اليونانيون أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يصابوا بأضرار في الأوعية التي تزود الأعضاء التناسلية بالدم. ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها وتضيقها.





يحتاجون إلى علاج دوائي والذي يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة والسكتة الدماغية وأمراض القلب و لكن حوالي نصف المرضى لا يتناولون أقراصهم، ويعد العجز الجنسي هو أحد أسباب توقف المرضى عن تناول الدواء وفقا لما نشره موقع medical. وأشار فريق البحث، من جامعة أثينا، إلي أن معظم المرضى





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ولكن حذر فريق البحث من أن بعض الأدوية يمكن أن تزيد الأمور سوءا بالفعل، لذا يلزم اتباع نهج دقيق لاختيار العلاج المناسب.





وقال العلماء، الذين قدموا نتائجهم في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إن العجز الجنسي يمكن أن يكون أيضا علامة على أن الرجل معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة والدماغ، ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.





شملت الدراسة 356 رجلًا يعانون من ضعف الانتصاب وليس لديهم تاريخ للإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية الذين ذهبوا إلى العيادة بين عامي 2006 و 2019.





خضع جميع المرضى إلى الموجات فوق الصوتية على الأعضاء التناسلية، انخفضت سرعة تدفق الدم في القضب تدريجيًا مع ارتفاع ضغط الدم أي أن تدفق الدم كان أسرع في أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي ، وأبطأ في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





وحذر الباحثون من أن بعض الأدوية الخافضة للضغط لا سيما مدرات البول ارتبطت بتدهور الوظيفة الجنسية.





وأضاف البروفيسور فلاشوبولوس: "تشير هذه النتائج إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون بالفعل من أضرار هيكلية كبيرة في شرايين العضو الذكري، كما أن إضافة الأدوية الخافضة للضغط لا تقلل من تدفق الدم في العضو، ولكن في الرجال الذين يعانون من ضغط دم طبيعي أو مرتفع ، يكون للشرايين الحد الأدنى من الهيكلية يمكن أن يكون للضرر والأدوية تأثير سلبي على تدفق الدم في القضيب ".





وأشار فلاشوبولوس إلى أن تغيير أدوية ارتفاع ضغط الدم لدى الرجال المصابين بالعجز الجنسي يجب أن يتم بحذر قال: "أولًا ، إذا كان المرض المتواجد يملي استخدام فئة معينة من الأدوية على سبيل المثال ، حاصرات بيتا لمرض الشريان التاجي وفشل القلب ، ومدرات البول لفشل القلب، فلا داعي للتبديل، يمكن النظر في البدائل إذا كان المرضى معرضين لخطر إيقاف العلاج المنقذ للحياة بسبب التأثير الضار و العجز الجنسي على حياتهم ".





وقال "ثانيًا ، التحول إلى فئة أخرى من الأدوية لا يضمن استعادة أو تحسين وظيفة العضو الذكري يجب شرح ذلك بعناية للمرضى مسبقًا لتجنب التوقعات غير المعقولة".





واختتم البروفيسور فلاشوبولوس بقوله: "تظهر دراستنا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه دون التسبب في ضعف العضو الذكري، ويحتاج المرضى والأطباء إلى إجراء مناقشات مفتوحة للعثور على أفضل خيار علاجي".



