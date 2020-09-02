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مرأة

للرجال .. دراسة : دهون البطن تحفز سرطان البروستاتا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:59 م
دهون البطن
دهون البطن
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رشا عوني
كشفت دراسة حديثة سبب تعرض الرجال للوفاة بسبب سرطان البروستاتا ، حيث أكدت الدراسة أن الرجال الذين لديهم نسبة عالية من الدهون المخزنة حول الحجاب الحاجز هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان البروستاتا ، بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية . 

وأجرت الدراسة جامعة أكسفورد ، وشملت أكثر من 20 ألف رجل ، لكن الدراسة لك تجد خطورة عند الرجال الذين لديهم دهون في كافة أنحاء الجسم بقدر ما وجدت خطورة من زيادة نسبة الدهون حول الحجاب الحاجز أي منطقة البطن  والخصر . 

وأكدت نتاج الدراسة تبين أن الرجل الذي يبلغ خصره 40 بوصة (103 سم) أو أكثر، معرض لخطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 35% أكثر من الشخص، الذي يرتدي بنطالا بقياس خصر 35 بوصة (90 سم) أو أقل.

وأوضح الباحثون أن الدهون المختزنة في البطن من أخطر أنواع الدهون لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

كما أكد الباحثون القائمون على الدراسة أن وجود الدهون حول تلك الأعضاء يتداخل مع وظائفها الطبيعية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.

وكشفت نتائج الدراسة أن الرجال الأكثر بدانة قد لا يكونوا في المستوى نفسه من المخاطر المتزايدة ، فقد يتم تخزين معظم تلك الدهون في أرجلهم وأذرعهم، أما وأولئك الذين يخزنون معظم دهونهم على وجه التحديد حول الحجاب الحاجز، كانوا أكثر عرضة للوفاة من سرطان البروستاتا . 

وأكد الباحثون أن الدهون الحشوية الزائدة في البطن تزيد من أعداد بروتين يسمى عامل نمو الخلايا الليفية -2 (FGF2)، الذي يحفز نمو الخلايا السرطانية.
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