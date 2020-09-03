ما الفرق بين التثدي والدهون على الثدي للرجال؟.. استشاري يوضح

فرق كبير بين التثدي والدهون في منطقة الثدي تحدث عند الرجال، ويرجع حدوث الأولى بسبب تقلب الهرمونات، أما الثانية فهي تحدث بسبب زيادة الوزن الشديدة، والسمنة الموضعية، وفيما يلي سنقوم بإيضاح الفرق بين التثدي ودهون الثدي بشكل وافٍ.
التثدي
قال الدكتور وائل غانم، استشاري جراحة التجميل، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مشكلة التثدي عند الرجال يرجع السبب الرئيسي لها تقلب الهرمونات في الجسم لأسباب صحية، أو لتناول بعض أنواع الأدوية، أو نتيجة لعوامل طبيعية.
وأضاف "غانم"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه ينتج عن التثدي بروز نسيج الثدي وتضخمه في مناطق مختلفة من الثدي، بدءًا من خلف الحلمة مباشرة، وقد يمتد إلى ما بعد هالة الثدي.
وأوضح أنه في بعض حالات التثدي يكون مصحوبًا بالدهون والجلد الزائد إلى درجة الشكل الأنثوي، في الكثير من الحالات يتراجع التثدي من تلقاء نفسه في حدود عامين بعد بداية البلوغ وبدون علاج.
وتابع أنه يمكن البدء في علاج التثدي بالأدوية أولًا، أما من يرغبون في التخلص الفوري من التثدي بدون انتظار، فقد يكون بديل العلاج هي الجراحة لـ التخلص من أنسجة الثدي المتراكمة.
دهون الثدي
وأفاد "غانم"، بأنه يرجع الفرق بين التثدي الكاذب والدهون إلى اختلاف نوع الأنسجة المتراكمة، فبينما ينتج التثدي الحقيقي عن تضخم غدة الثدي، يرجع التثدي الدهني أو الكاذب إلى تراكم الأنسجة الدهنية في الصدر، وتظهر وراء الحلمات أو تحتها، ومع مرور الوقت قد يؤدي ثقل الثدي إلى الترهل وارتخاء الجلد.
واستكمل غانم، أنه بالرغم من أن التمرينات الرياضية عالية الكثافة واتباع حمية غذائية للتخلص من الدهون قد تنجح في علاج دهون الصدر، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون السمنة الموضعية من الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها بالرياضة، وتصبح إجراءات وعمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل.