ما الفرق بين التثدي والدهون على الثدي للرجال؟.. استشاري يوضح

التثدي

قال الدكتور وائل غانم، استشاري جراحة التجميل، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مشكلة التثدي عند الرجال يرجع السبب الرئيسي لها تقلب الهرمونات في الجسم لأسباب صحية، أو لتناول بعض أنواع الأدوية، أو نتيجة لعوامل طبيعية.





وأضاف "غانم"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه ينتج عن التثدي بروز نسيج الثدي وتضخمه في مناطق مختلفة من الثدي، بدءًا من خلف الحلمة مباشرة، وقد يمتد إلى ما بعد هالة الثدي.





وأوضح أنه في بعض حالات التثدي يكون مصحوبًا بالدهون والجلد الزائد إلى درجة الشكل الأنثوي، في الكثير من الحالات يتراجع التثدي من تلقاء نفسه في حدود عامين بعد بداية البلوغ وبدون علاج.



