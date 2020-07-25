AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالجراحة والأدوية.. الطرق التفصيلية لعلاج التثدي عند الرجال

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام ، أنه من الممكن علاج التثدي عند الرجال بدون أي تدخل جراحي في حال الإصابة بدرجات التثدي البسيطة، حيث يتم وصف بعض الأدوية التي تزيد نسبة هرمون الذكورة لدى الرجال، كذلك إتباع الشخص المصاب بالتثدي نظام غذائي صحي وسليم من الممكن أن يساهم في تخفيف أعراض التثدي ، فضلا عن ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم.


وأضاف أنه في حال الإصابة بالدرجات المتوسطة والشديدة من التثدي لابد من إجراء عملية تجميلية علاجية يتم من خلالها التخلص من الأنسجة الغدية والدهون المتراكمة في منطقة الصدر وإزالة الجلد الزائد حتى يتسنى الحصول على منطقة مصدر مقبولة خالية من الانتفاخ، مؤكدا أن عملية التثدي هي الحل النهائي الفعال لجميع الرجال المصابين في حال لم تفلح الأدوية الهرمونية معهم في تحسين حالتهم، وفي حال الرغبة في الحصول على نتائج مضمونة وسريعة.


وعن الطرق المتاحة لإزالة التثدي، قال استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أنه يتم اللجوء لعملية شفط الدهون إذا كان سبب الإصابة بالتثدي هو تراكم الدهون أو الأنسجة الدهنية في الصدر، وبالتالي يتم استخدام تقنيات شفط الدهون وحدها في هذا الإجراء بإدخال كانيولا وهو أنبوب مجوف رفيع من خلال شقوق جراحية صغيرة، ثم تحريك  القنية ذهابًا وإيابًا في حركة محكومة لتخفيف الدهون الزائدة، والتي تتم إزالتها من الجسم عن طريق الشفط .
وأشار الدكتور محمد عماد إلى طريقة أخرى لإزالة التثدي ، وهي استئصال الأنسجة الغدية، حيث يتم إزالة أنسجة الثدي الغدية أو الجلد الزائد لتصحيح التثدي، وهو ما يتم اللجوء له مع الحالات الشديدة فقط التي لا يفلح معها شفط الدهون وحده، بينما هناك بعض الحالات التي قد تتطلب الجمع بين شفط الدهون والاستئصال الغدي، وهي الحالات التي تعاني من تضخم في كلا الثديين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 6 ساعات.. تقنية فعالة تقضي على الدهون الموضعية

استشارة.. التثدي عند الرجال أسبابه وعلاقته بأورام الثدي.. فيديو

شفط الدهون وتنسيق القوام.. معلومات لا تعرفها عن تقنية ليبوماتيك

أساليب وعلاج لتضخم الثدي عند الرجال

للرجال والسيدات .. حالات اللجوء لعملية شفط دهون البطن

عملية شد البطن والسمنة.. آمنة بشروط وارتداء المشد الضاغط ضروري بعد العملية.. وهؤلاء ممنوعون من إجرائها

ترشيحاتنا

بـ جينز ممزق.. نيللي مقدسي فى إطلالة كاجوال تبرز أنوثتها.. شاهد

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

نحن في بلد قانون.. أسامة أبو زيد يطالب بمنحه جميع الصلاحيات لوقف تراشق الأهلي والزمالك

كيفية التخلص من المال الحرام عند التوبة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور