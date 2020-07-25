بالجراحة والأدوية.. الطرق التفصيلية لعلاج التثدي عند الرجال

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام ، أنه من الممكن علاج التثدي عند الرجال بدون أي تدخل جراحي في حال الإصابة بدرجات التثدي البسيطة، حيث يتم وصف بعض الأدوية التي تزيد نسبة هرمون الذكورة لدى الرجال، كذلك إتباع الشخص المصاب بالتثدي نظام غذائي صحي وسليم من الممكن أن يساهم في تخفيف أعراض التثدي ، فضلا عن ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم.









وأضاف أنه في حال الإصابة بالدرجات المتوسطة والشديدة من التثدي لابد من إجراء عملية تجميلية علاجية يتم من خلالها التخلص من الأنسجة الغدية والدهون المتراكمة في منطقة الصدر وإزالة الجلد الزائد حتى يتسنى الحصول على منطقة مصدر مقبولة خالية من الانتفاخ، مؤكدا أن عملية التثدي هي الحل النهائي الفعال لجميع الرجال المصابين في حال لم تفلح الأدوية الهرمونية معهم في تحسين حالتهم، وفي حال الرغبة في الحصول على نتائج مضمونة وسريعة.









وعن الطرق المتاحة لإزالة التثدي ، قال استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أنه يتم اللجوء لعملية شفط الدهون إذا كان سبب الإصابة بالتثدي هو تراكم الدهون أو الأنسجة الدهنية في الصدر، وبالتالي يتم استخدام تقنيات شفط الدهون وحدها في هذا الإجراء بإدخال كانيولا وهو أنبوب مجوف رفيع من خلال شقوق جراحية صغيرة، ثم تحريك القنية ذهابًا وإيابًا في حركة محكومة لتخفيف الدهون الزائدة، والتي تتم إزالتها من الجسم عن طريق الشفط .

وأشار الدكتور محمد عماد إلى طريقة أخرى لإزالة التثدي ، وهي استئصال الأنسجة الغدية، حيث يتم إزالة أنسجة الثدي الغدية أو الجلد الزائد لتصحيح التثدي، وهو ما يتم اللجوء له مع الحالات الشديدة فقط التي لا يفلح معها شفط الدهون وحده، بينما هناك بعض الحالات التي قد تتطلب الجمع بين شفط الدهون والاستئصال الغدي، وهي الحالات التي تعاني من تضخم في كلا الثديين.