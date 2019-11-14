للرجال.. طرق فعالة للتخلص من التثدي نهائيا

تعد مشكلة التثدي حالة شائعة بين الرجال و من أكثر الأمور المؤرقة التي يمكن أن يواجهها، وبخلاف إفساد مظهر الجسم فإن لها العديد من المخاطر الأخرى.



وقد تظهر مشكلة التثدي عند زيادة الوزن، ويحدث تضخم في منطقة الثديين، إلا أن هناك طرقا فعالة للقضاء على هذه المشكلة والأضرار النفسية التي تسبب بها.



الدكتور رامي العناني استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، قال إنه إذا ثبت أن الأنسجة الدهنية هي سبب ظهور مشكلة التثدي، فيمكن لها شفط الدهون الدقيق مع تحفيز الجلد أو باستخدام الليزر كوسيلة فعالة لتفتيت الدهون الزائدة بالصدر، ومن ثم يتم إدخال أنبوب معدني رفيع في المنطقة وشفط الدهون التي تم تفتيتها.



وأشار العناني، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه في حالات التثدي، يحدث تضخم في غدد الثدي ، حيث يتم استخراج الأنسجة الزائدة والدهون، ومن ثم شد الجلد المتبقي، للحصول على أفضل النتائج، ويمكن أن يصاب المريض ببعض التورم المؤقت، والكدمات، والتنميل، ولكن سرعان ما تزول هذه الأعراض بعد بضعة أيام.



وشدد العناني، إلى أنه يجب ممارسة التمارين الرياضية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد إزالة الدهون من الثدي للرجال، وذلك لتجنب زيادة الوزن، وتجنب استخدام الأدوية التي قد تسبب في حدوث التثدي مجددا.