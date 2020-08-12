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فوائد لا تعلمها عن تقنية الفيزر في نحت القوام.. التثدي أبرزها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:12 م
فوائد لا تعلمها عن
فوائد لا تعلمها عن تقنية الفيزر في نحت القوم
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آية التيجي
الجميع يسعى للحصول على قوام رشيق ، وجسم متناسق، وبالرغم من اتباع حمية غذائية صارمة، وممارسة الرياضة لـ فقدان الوزن، ولكن تبقى بعض أجزاء الجسم غير مرضية بالنسبة لنا كـ منطقتي البطن، والأرداف.

وحول هذا الموضوع، أوضح الدكتور أحمد مكاوي استشاري جراحة التجميل ونحت القوام، أن تقنية الفيزر الجديدة هي من احدث التقنيات الجديدة التي تساهم في نحت القوام، والتخلص من الدهون الموضعية التي تظل بعد فقدان الوزن كمنقطة البطن البارزة، او الأرداف.


واضاف مكاوي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تقنية الفيزر تعمل على إذابة الدهون دون فقد للدم، أو مساس بالشعيرات الدموية الموجودة في المنطقة.

واشار مكاوي، إلى أنه عند إعادة سحب الدهون التي تم تفتيتها داخل الجسم بتقنية الفيزر؛ تخرج صفراء اللون وليس بها لون أحمر أو حتى برتقالي وهو ما يؤكد على عدم فقد الجسم للدماء أثناء تفتيت الدهون.

وأشار مكاوي، إلى أن الميزة الأكثر تميزا في تقنية الفيزر انها تقوم بشد الجلد مع تفتيت الدهون، قبل أن يتم سحب الدهون المفتتة ونحت القوام للوصول إلى  الشكل المطلوب للجسم.

وأوضح مكاوي، ان تقنية الفيزر أثبتت فاعلية كبيرة في القضاء على مشكلة التثدي عند الرجال بدون جراحة، ولكن يجب ان يكون في الحالات البسيطة أو المتوسطة من التثدي لكي تنجح تقنية الفيزر في التخلص منها.
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