فوائد لا تعلمها عن تقنية الفيزر في نحت القوام.. التثدي أبرزها

الجميع يسعى للحصول على قوام رشيق ، وجسم متناسق، وبالرغم من اتباع حمية غذائية صارمة، وممارسة الرياضة لـ فقدان الوزن، ولكن تبقى بعض أجزاء الجسم غير مرضية بالنسبة لنا كـ منطقتي البطن، والأرداف.
وحول هذا الموضوع، أوضح الدكتور أحمد مكاوي استشاري جراحة التجميل ونحت القوام، أن تقنية الفيزر الجديدة هي من احدث التقنيات الجديدة التي تساهم في نحت القوام، والتخلص من الدهون الموضعية التي تظل بعد فقدان الوزن كمنقطة البطن البارزة، او الأرداف.
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واضاف مكاوي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تقنية الفيزر تعمل على إذابة الدهون دون فقد للدم، أو مساس بالشعيرات الدموية الموجودة في المنطقة.
واشار مكاوي، إلى أنه عند إعادة سحب الدهون التي تم تفتيتها داخل الجسم بتقنية الفيزر؛ تخرج صفراء اللون وليس بها لون أحمر أو حتى برتقالي وهو ما يؤكد على عدم فقد الجسم للدماء أثناء تفتيت الدهون.
وأشار مكاوي، إلى أن الميزة الأكثر تميزا في تقنية الفيزر انها تقوم بشد الجلد مع تفتيت الدهون، قبل أن يتم سحب الدهون المفتتة ونحت القوام للوصول إلى الشكل المطلوب للجسم.
وأوضح مكاوي، ان تقنية الفيزر أثبتت فاعلية كبيرة في القضاء على مشكلة التثدي عند الرجال بدون جراحة، ولكن يجب ان يكون في الحالات البسيطة أو المتوسطة من التثدي لكي تنجح تقنية الفيزر في التخلص منها.
وأوضح مكاوي، ان تقنية الفيزر أثبتت فاعلية كبيرة في القضاء على مشكلة التثدي عند الرجال بدون جراحة، ولكن يجب ان يكون في الحالات البسيطة أو المتوسطة من التثدي لكي تنجح تقنية الفيزر في التخلص منها.