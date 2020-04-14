AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح يجب اتباعها بعد عمليات نحت القوام.. الماء والفاكهة أهمها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:53 م
نصائح يجب اتباعها
نصائح يجب اتباعها بعد عمليات نحت القوام
Advertisements
آية التيجي
هناك نوعين من السمنة الأول السمنة المفرطة الواضحة في شكلها، إما النوع الثاني هو السمنة الموضعية والتي يقصد بها تكتل الدهون بشكل غير طبيعي في مناطق طبيعية بما يجعل الجسم في شكل غير لائق وهو ما يستدعي ضرورة تغيير هذا الشكل بالتخلص من هذه  الدهون الزائدة.

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، انه يمكن التخلص من الدهون الموضعية الزائدة عن طريق إجراء فتحات صغيرة جدا يتم بها إجراء عملية نحت القوام التي تتم بالتخدير الموضعي فقط.

إقرأ ايضا :

وأكد الدكتور محمد عماد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نحت القوام ليست عملية بالشكل الكبير فهي تتم في المنطقة ما بين الجلد والعضلات وهي منطقة سطحية جدًا لا تترك أي مضاعفات، بل يمكن معاودة الأنشطة اليومية بعد فترة قصيرة من النقاهة.

وأضاف، أن عملية نحت القوام يتم فيها رسم الجسم وتنسيق القوام وفقًا لما هو مطلوب بما يحقق شد الجسم، ومن ثم إعادة الثقة بالنفس، مع مراعاة أن تتم هذه العملية للحالات التي تكون قريبة من الوزن المثالي أو الطبيعي دون الاقتصار على النساء فقط، بل يمكن إجراء تنسيق القوام للرجال أيضا.

وأوضح "عماد"، أن فكرة عودة تراكم الدهون مرة أخرى بعد عملية تنسيق القوام فكرة غير واردة، وذلك لأن عدد الخلايا الدهنية في الجسم عدد ثابت في حال كان وزن الجسم طبيعي دون سمنة مفرطة، وبالتالي فإن استمرار الحفاظ على الوزن المثالي لا يمكن معه عودة تراكم الدهون.

ونصح الدكتور محمد عماد بأنه بعد الانتهاء من العملية يجب شرب الكثير من السوائل والماء وتناول الفاكهة، حيث تستغرق فترة التعافي حوالي أسبوعين فقط طالما كان المريض ملتزمًا بالنصائح الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مزعج ومحرج للرجال.. أسباب وعلاج التثدي

فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. أضرار خطيرة تسببها زيادة الوزن على الصحة

5 نصائح مهمة عليك معرفتها قبل إجراء عملية شفط الدهون

أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر

حل نهائي وفعال.. طريقة إزالة "اللُّغد" عند النساء

السمنة و فيروس الكورونا المستجد

ترشيحاتنا

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

كورونا لا يرحم.. كريستيانو رونالدو فى قبضة الحجر الصحي بإيطاليا

أخبار الرياضة.. سر فشل انضمام أحمد فتحي إلى الزمالك.. حرب الصفقات تشتعل بين الأهلي وبيراميدز.. تأجيل كأس العالم للأندية 2021

الصحة العالمية: 90% من إصابات كورونا في أوروبا وأمريكا.. ولم نشهد الذروة بعد

التضامن: 19 أبريل ستكون منح تكافل وكرامة متاحة للجميع

بحضور 9 وزراء ومستشار الرئيس.. مدبولى يترأس اجتماع أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا