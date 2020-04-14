نصائح يجب اتباعها بعد عمليات نحت القوام.. الماء والفاكهة أهمها

هناك نوعين من السمنة الأول السمنة المفرطة الواضحة في شكلها، إما النوع الثاني هو السمنة الموضعية والتي يقصد بها تكتل الدهون بشكل غير طبيعي في مناطق طبيعية بما يجعل الجسم في شكل غير لائق وهو ما يستدعي ضرورة تغيير هذا الشكل بالتخلص من هذه الدهون الزائدة.
وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، انه يمكن التخلص من الدهون الموضعية الزائدة عن طريق إجراء فتحات صغيرة جدا يتم بها إجراء عملية نحت القوام التي تتم بالتخدير الموضعي فقط.
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وأكد الدكتور محمد عماد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نحت القوام ليست عملية بالشكل الكبير فهي تتم في المنطقة ما بين الجلد والعضلات وهي منطقة سطحية جدًا لا تترك أي مضاعفات، بل يمكن معاودة الأنشطة اليومية بعد فترة قصيرة من النقاهة.
وأضاف، أن عملية نحت القوام يتم فيها رسم الجسم وتنسيق القوام وفقًا لما هو مطلوب بما يحقق شد الجسم، ومن ثم إعادة الثقة بالنفس، مع مراعاة أن تتم هذه العملية للحالات التي تكون قريبة من الوزن المثالي أو الطبيعي دون الاقتصار على النساء فقط، بل يمكن إجراء تنسيق القوام للرجال أيضا.
وأوضح "عماد"، أن فكرة عودة تراكم الدهون مرة أخرى بعد عملية تنسيق القوام فكرة غير واردة، وذلك لأن عدد الخلايا الدهنية في الجسم عدد ثابت في حال كان وزن الجسم طبيعي دون سمنة مفرطة، وبالتالي فإن استمرار الحفاظ على الوزن المثالي لا يمكن معه عودة تراكم الدهون.
ونصح الدكتور محمد عماد بأنه بعد الانتهاء من العملية يجب شرب الكثير من السوائل والماء وتناول الفاكهة، حيث تستغرق فترة التعافي حوالي أسبوعين فقط طالما كان المريض ملتزمًا بالنصائح الطبية.