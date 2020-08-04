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مرأة

نظام غذائي سريع لـ فقدان الكثير من الوزن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:01 ص
نطام غذائي سريع يجعلك
نطام غذائي سريع يجعلك تخفضين الكثير من الوزن
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أسماء عبد الحفيظ

ترهلات الجسم والوزن الزائد، مشكلة يعاني منها الكثير، ويمكنك تحويل جسمك إلى ماكينة حرق، وخسارة الكثير من الوزن خلال أيام قليلة، من خلال اتباع بعض الخطوات. 

ووفقا لما نشره موقع "هيلثي"، يجب الانتباه إلى عدد مرات تناول الطعام، لذلك على الأشخاص الذين يريدون الحصول على وزن مثالي، اتباع نظام غذائي المسمى بـ الصيام المتقطع.

وأوضح الموقع أن الصيام المتقطع هو نمط غذائي يتراوح بين فترات تناول الطعام وفترات الصيام.

ومن الطرق المنتشرة للتخلص من الدهون : صيام 24 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع، والصيام كل يوم لمدة 16 ساعة مع تناول كل الطعام في غضون 8 ساعات، إلى جانب الحرص على ممارسة الرياضة.

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