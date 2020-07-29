متبوظش الريجيم.. نظام غذائي لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

يحرص متبعو الحميات الغذائية على اتباع نظام غذائي صحي دائما، ولكن مع دخول عيد الأضحى يشتهون تناول اللحوم والأطعمة الخاصة بهذا العيد، لذا في السطور التالية نقوم بإعطائهم روشتة بسيطة حتى لا يفسد الريجيم الخاص بهم، و يتجنبون زيادة الوزن











وقالت مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ان الكثير من الناس وخصوصا متبعي الحمية الغذائية لفقدان الوزن وبعض المرضى يحرصون على الحفاظ على نظامهم الغذائي وصحتهم لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى.









إقرأ ايضا | بمكون واحد.. تخلصي من سموم الكبدة قبل الطهي فى عيد الأضحى





وأشارت مروة شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى انه يمكن تناول كل اكلات عيد الأضحى التي نشتهيها ولكن بنسب محددة ، وذلك لتجنب زيادة الوزن، لذا اتبعوا هذا النظام للحفاظ على الوزن خلال أيام عيد الأضحى .





يوم الوقفة :







نقوم بإتباع نفس نظام الدايت المعتاد الخاص بنا.





اول وثاني ايام العيد :







الافطار:



عبارة عن مشروب دافئ و ثمرتين فاكهة كالتفاح او الكمثرى أو البرتقال الصيفي، ويمكن تناول كوب لبن رايب أو زبادي محلى بملعقة عسل نحل او شريحة جبنة بيضاء بدون ملح، ومعاها خيار أو قثاء وربع كوب مكعبات بطيخ.



الغذاء :

ويفضل يكون مبكرا، ويمكن تناول وجبة مفتوحة لمدة ساعة كاملة وأثناء هذه الساعة نحرص على تناول الطعام بتمهل في مدة ساعة الا ربعا، اما الربع ساعة المتبقية فنقوم بتخصص مكان لتناول الحلوى ، مثل: ايس كريم او سلطة فاكهة أو قطعة حلوى، وبعد ذلك صيام لمدة ٥ ساعات متواصلة بدون نوم مسموح بشرب ماء كثير، ومشروبات بدون سكر.





العشاء :



ويفضل ان يكون الساعة الثامنة تقريبا، وهي ساعة ايضا مفتوحة، ولكن بدون حلوى













اليوم الثالث :



وأكدت شعير، انه يجب وأكدت شعير، انه يجب إتباع النظام الغذائي المعتاد ( الدايت) ، وبامكاننا في ايام الدايت ان نتمتع بوجبات العيد الشهية ايضا كفتة الدجاج أو اللحوم المشوية بدون دهون او شرائح من اللحم البارد أو الستيك المشوي، او طواجن الخضار بمكعبات اللحم أو الدجاج، ويقدم معها سلطات الخضار المشوي او السوتيه وشوربة الخضار والبصل منزوعة الدسم.









وأفادت مروة شعير، انه يراعي أيضا ابتداء من اليوم الثالث للعيد تجنب الكربوهيدرات في كل الوجبات لمدة يومين أو ثلاثة عالاقل، مع ممارسة رياضة المشي أو الزومبا والايروبكس في المنزل.



