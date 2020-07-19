دراسة جديدة: مرضى الكوليسترول ملزمون باتباع نظام غذائي قاس





نصحت دراسة طبية جديدة بضرورة اتباع الأشخاص الذين يعانون من فرط ارتفاع مستويات الكولسترول (اضطراب وراثي يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص) التخلص من الكربوهيدرات أو تقليلها من نظامهم الغذائي بدلًا من الدهون.





وكانت عدد من المنظمات الطبية مثل جمعية القلب الأمريكية قد نصحت بتجنب تناول الطعام من مصادر حيوانية ، مثل اللحوم والبيض والجبن، وتجنب زيت جوز الهند.





كما استعرض فريق دولي من الخبراء في أمراض القلب والنظام الغذائي، المبادئ التوجيهية الغذائية للأشخاص الذين يعانون من فرط كولسترول الدم العائلي.. حيث قالوا إنهم لم يجدوا أي مبرر لخبراء الصحة للتوصية بنظام غذائي منخفض الدهون المشبعة.





وقال الدكتور ديفيد دايموند، أستاذ أمراض القلب في جامعة جنوب فلوريدا: "على مدار الثمانين سنة الماضية، أُمر الأشخاص الذين يعانون من فرط كولسترول الدم العائلي بخفض نسبة الكوليسترول لديهم بنظام غذائي منخفض الدهون المشبعة".





وأضاف "أظهرت دراستنا أن النظام الغذائي الأكثر صحة للقلب هو نظام منخفض في السكر وليس دهون مشبعة". وتابع: "إن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو الأكثر فعالية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، مثل أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر".





وتتوافق النتائج التي توصلوا إليها مع ورقة أخرى نُشرت مؤخرًا في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والتي قدمت أدلة قوية على أن الطعام الذي يرفع نسبة السكر في الدم، مثل الخبز والبطاطس والحلويات، يجب التقليل منها، بدلًا من الزيوت الاستوائية والغذاء القائم على الحيوانات.



