AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل العمليات الجراحية.. نظام غذائي يساعدك في التعافي سريعا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
لابد ان تكون علي وعي قبل خضوعك لعملية جراحية ، ويجب تناول نظام غذائي متوازن غذائيًا ، مليء بالبروتينات والفيتامينات والمعادن للتعافي السريع من الجراحة. يتم تحديد فعالية العلاج إلى حد كبير من النظام الغذائي والعادات الغذائية إلى جانب الأدوية. ويلاحظ زيادة الحاجة إلى السعرات الحرارية بعد الجراحة لعملية التمثيل الغذائي.

يتم تنسيق إدارة التغذية وتنفيذها في مرحلة ما قبل الجراحة ومرحلة ما بعد الجراحة. هناك عدد قليل من الشكاوى الشائعة بعد الجراحة مثل الإمساك والتعب والغثيان والقيء. في بعض الحالات يكون من الصعب تناول الطعام بعد الجراحة بسبب قلة الشهية. إن تناول الأطعمة الصحيحة يوفر تغذية متوازنة ، ويساعد على الوصول إلى مستويات الطاقة ويمكن أن يمنع الإمساك والتعب وما إلى ذلك.

* تقييم النظام الغذائي والطعام المستهلك. تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيه حيث أن النشاط البدني منخفض.

* لا توجد الأطعمة السريعة ، والأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة ولا تتبع أي حمية غذائية سريعة.

* تجنب التدخين والكحول.

* تناول وجبة متوازنة ومجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية لإصلاح الأنسجة ، وعملية الشفاء الأسرع ، وزيادة جهاز المناعة ، وتكوين الهيموغلوبين ، وشفاء الجروح ، وامتصاص الكالسيوم ، ومكافحة الالتهابات ، وتجنب تخثر الدم.

توفر الكربوهيدرات الطاقة وتزود الجسم بالوقود. التعب شائع بعد أي إجراء جراحي. يمكن أن تساعد الكربوهيدرات في استعادة مستويات الطاقة من مصادر الطعام مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات ، كما يشير أفرين نور ، كبير أخصائي التغذية والتغذية ، مستشفى فورتيس لا فام ، بنغالور.

* يساعد البروتين في إصلاح الأنسجة والخلايا التالفة وكذلك لنمو الخلايا والأنسجة الجديدة ، وتشكيل الأجسام المضادة لمحاربة الالتهابات بعد الجراحة. اللحوم الخالية من الدهون مصدر ممتاز للبروتين. كما يعد الصويا والبانير والحليب والمكسرات والبقول والبقوليات مصدرًا ممتازًا للبروتين. قم بدمج كل مصدر غذائي من البروتين في خطة وجبات المرء لإعادة بناء العضلات والمساعدة أيضًا في تحسين جهاز المناعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل أكله في شم النسيم.. اعرف السعرات الحرارية للبيض المسلوق

في اليوم العالمي لـ لا حمية.. 4 أنظمة ريجيم كارثية

تجنبك مشكلات المعدة.. 10 نصائح غذائية احرص عليها في أول أيام العيد

التمارين الرياضية أبرزها.. 4 طرق للتخلص من الدهون بالجسم

للرجال والنساء.. نظام غذائي لزيادة الخصوبة وسرعة الحمل

تقاوم الصداع والتعب.. 6 أطعمة للمرأة أثناء الدورة الشهرية

ترشيحاتنا

حذف أغنية بنت الجيران.. حسن شاكوش يصدم ابنة إبراهيم يسري

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

محمد رمضان ينشر صورة مع أحمد فهمي عبر إنستجرام

فستان تايجر.. أروى تخطف الأنظار على إنستجرام

إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا

رسميا.. ليفربول يتوج بلقب بالدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل مصري يتعرض لتنمر قاس في ميكروباص بسبب إعاقة ذراعيه.. والفنان أحمد فهمي يدعمه.. فيديو

العين فلقت الحجر.. حادث خطير لرجل بعد ثوان من احتفال زملاء عمله بسيارته الجديدة .. فيديو

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه