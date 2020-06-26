قبل العمليات الجراحية.. نظام غذائي يساعدك في التعافي سريعا

لابد ان تكون علي وعي قبل خضوعك لعملية جراحية ، ويجب تناول نظام غذائي متوازن غذائيًا ، مليء بالبروتينات والفيتامينات والمعادن للتعافي السريع من الجراحة. يتم تحديد فعالية العلاج إلى حد كبير من النظام الغذائي والعادات الغذائية إلى جانب الأدوية. ويلاحظ زيادة الحاجة إلى السعرات الحرارية بعد الجراحة لعملية التمثيل الغذائي.





يتم تنسيق إدارة التغذية وتنفيذها في مرحلة ما قبل الجراحة ومرحلة ما بعد الجراحة. هناك عدد قليل من الشكاوى الشائعة بعد الجراحة مثل الإمساك والتعب والغثيان والقيء. في بعض الحالات يكون من الصعب تناول الطعام بعد الجراحة بسبب قلة الشهية. إن تناول الأطعمة الصحيحة يوفر تغذية متوازنة ، ويساعد على الوصول إلى مستويات الطاقة ويمكن أن يمنع الإمساك والتعب وما إلى ذلك.





* تقييم النظام الغذائي والطعام المستهلك. تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيه حيث أن النشاط البدني منخفض.





* لا توجد الأطعمة السريعة ، والأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة ولا تتبع أي حمية غذائية سريعة.





* تجنب التدخين والكحول.





* تناول وجبة متوازنة ومجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية لإصلاح الأنسجة ، وعملية الشفاء الأسرع ، وزيادة جهاز المناعة ، وتكوين الهيموغلوبين ، وشفاء الجروح ، وامتصاص الكالسيوم ، ومكافحة الالتهابات ، وتجنب تخثر الدم.





توفر الكربوهيدرات الطاقة وتزود الجسم بالوقود. التعب شائع بعد أي إجراء جراحي. يمكن أن تساعد الكربوهيدرات في استعادة مستويات الطاقة من مصادر الطعام مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات ، كما يشير أفرين نور ، كبير أخصائي التغذية والتغذية ، مستشفى فورتيس لا فام ، بنغالور.



