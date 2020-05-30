AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الحل المثالي.. طريقة لـ تفتيت الدهون بدون نظام غذائي

السبت 30/مايو/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أكد الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى السمنة الموضعية الناتجة عن تراكم الدهون في أماكن معينة بالجسم بما يؤثر على المظهر الخارجي العام، وهو ما يمكن التخلص منه بدون جراحة من خلال أجهزة التخسيس الموضعي والتي تعد بديلا ممكنا عن اللجوء لعمليات شفط الدهون، منوها إلى أن عملية شفط الدهون هي الحل الأمثل في حال المعاناة من السمنة الموضعية الشديدة.


وقال الدكتور محمد عماد إن جهاز كرايو يعد أحد أشهر أجهزة التخسيس الموضعي الحديثة والتي ظهرت مع بداية الألفية الجديدة، حيث يقوم من خلال إجراء بسيط وغير جراحي بتفتيت الدهون العنيدة والتخلص منها عن طريق التبريد، ولذلك يطلق عليه جهاز النحت البارد، وهو من الأجهزة المفضلة لأنه لا يسبب ألما للمريض بل يعتمد على الترددات الصوتية التي يتعرض لها الجسم.




وأوضح أنه عند استخدام جهاز كرايو تصل درجة حرارة الجهاز إلى 8 درجات تحت الصفر وقد تصل هذه الدرجة في الانخفاض إلى حوالي 14 درجة تحت الصفر حتى يتسنى تفتيت الدهون بفعالية وسهولة على مدار عدة جلسات يتم تحديدها وفقا لحجم الدهون المراد تفتيتها والتخلص منها، وقد يحتاج البعض جلسة واحدة فقط.


واستكمالا لطرق تفتيت دهون الجسم بدون جراحة، أشار الدكتور محمد عماد إلى جهاز الكافيتيشن الذي يتم استخدامه بدون تخدير أو الدخول في غرفة عمليات، بل عدة جلسات آمنة وفعالة يتم فيها استخدام موجات صوتية منخفضة التردد تقوم باختراق الجسم وتحول الدهون المتراكمة إلى صورة سائلة يتم التخلص منها عن طريق البول، أو العرق، وفي الغالب يحتاج الشخص من 10 إلى 12 جلسة، تستغرق كل جلسة من 30  إلى 50 دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق طبية أكثر فاعلية.. لتسمين الوجه وعودة شبابه

حل نهائي وفعال.. طريقة إزالة "اللُّغد" عند النساء

نصائح يجب اتباعها بعد عمليات نحت القوام.. الماء والفاكهة أهمها

الفرق بينهما كبير .. تعرف على الاختلاف بين عمليات شفط الدهون والسمنة

بديل العمليات الجراحية.. طريقة فعالة لشد الجلد وإزالة التجاعيد

بدون جراحة.. طريقة فعالة لنسف دهون البطن نهائيا

ترشيحاتنا

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

علماء: معدن يمكنه القضاء على فيروس كورونا

بعد مشاركته بالدوري الألماني.. حسام البدري يراقب عمر مرموش لضمه إلى صفوف المنتخب

بين التأجيل والإلغاء.. 3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة

50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد