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مرأة

أشخاص ممنوعون من إجراء عمليات شفط الدهون .. تعرف عليهم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:35 م
أشخاص ممنوعون من
أشخاص ممنوعون من إجراء عمليات شفط الدهون
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آية التيجي
تستغرق عمليات شفط الدهون من ساعة إلى ثلاث ساعات، وتجرى عمليات شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي إذا كانت الدهون موضعية، أما إذا كانت الدهون في أماكن متفرقة، فقد يختار المريض والطبيب التخدير الكلي.

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إنه يمكن استخدام أسلوب الانتفاخ لـ شفط الدهون، حيث يخلط قدر كبير من محلول ملحي بجرعة صغيرة من التخدير الموضعي، ويحقن هذا الخليط في المنطقة المراد علاجها قبل إجراء الشفط.

وتابع عماد الدين في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن عمليات شفط الدهون عن طريق أسلوب الانتفاخ يقلل بقدر كبير من حجم الدم والسوائل المفقودة أثناء عملية الشفط، وكذلك من الصبغة اللونية التي تلطخ الجلد عقب العملية.

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وأشار عماد الدين إلى أن اسلوب النفخ يسمح أيضا بإزالة المزيد من الدهون في كل مرة، ولكن مع مراعاة عدم إجراء شفط الدهون لمن يعانون من أمراض حادة بالرئتين،  أو الكليتين، أو الدورة الدموية حتى لا تحدث مضاعفات غير مرغوب فيها ، بل يفضل إجرائها للأشخاص الأصحاء القريبين من الوزن المثالي ولكنهم يعانون من عيوب في توزيع الدهون بالجسم بشكل لا يرضيهم من الناحية الجمالية.

وأكد عماد الدين، أن فترة النقاهة بعد عمليات شفط الدهون تستمر لعدة أسابيع مع الحرص على ارتداء المشد الطبي الضاغط الذي يشبه الحزام الضيق لمدة أسبوعين إلى 6 أسابيع لأن من شأنه أن يقلل الكدمات والتورمات، ويساعد على التئام الجروح و الحصول على نتائج مرضية بعد شهر ونصف إلى 3 شهور من تاريخ إجراء العملية.
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