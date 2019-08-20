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استشاري يوضح .. أهمية إجراء عمليات شفط الدهون من البطن بالتحديد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:57 م
شفط الدهون
شفط الدهون
آية التيجي
أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الدهون الزائدة في منطقة البطن من المشاكل الكبرى التي تتسبب في شعور السيدات بالملل والضيق طوال الوقت، خاصة أن السيدات دائما ما تبحث عن الظهور بالشكل اللائق والمتناسق، لذا دائما تبحث عن الطريقة الأمثل للتخلص من الدهون الزائدة للظهور بمظهر لائق وجمالي.

وقال عماد الدين، أنه مع انتشار عمليات شفط الدهون، يلجأ الكثير إليها باعتبارها الطريقة الأسرع للحصول على قوام خالي من أي زوائد دهنية، موضحا أن تراكم الدهون في منطقة البطن والأفخاذ تجعل العملية صعبة، حيث تكون الدهون عنيدة فى تلك المناطق، ولكن مع التطور الطبي وما شهده عالم الطب من ظهور تقنيات طبية حديثة أصبح حل تلك المشكلة والسيطرة عليها سهلا، من خلال استخدام الأجهزة الحديثة لشفط الدهون وإذابتها والتخلص منها نهائيا.

وأشار عماد الدين، إلى أن عملية شفط الدهون من البطن هي عملية تجميلية في المقام الأول، وقد تكون طبية لمعالجة ظواهر معينة، والهدف منها: التخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة التي يصعب التخلص منها من خلال ممارسة الرياضة، ويترتب على استمرار وجودها أن يكون القوام غير متناسق.

أضاف عماد الدين، استشارى جراحة التجميل، أن عملية شفط الدهون هي لتناسب قوام الجسم، ولا تستخدم من أجل إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد وإنما يمكنها التخلص من الدهون المتراكمة العنيدة.

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