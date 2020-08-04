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نظام غذائي صحي لعلاج الغازات وانتفاخ القولون

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:30 ص
علاج الغازات وانتفاخ
علاج الغازات وانتفاخ القولون
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات و أنتفاخ القولون وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاتطئة التى تؤدى إلى حدوث هذه المشكلة.

قدم الدكتور تامر الشافعي،استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، نظام غذائي صحي لعلاج الغازات وانتفاخ القولون، و تتمثل في ....

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- امضغ الطعام جيدا 
- قسم وجبات الطعام ل 5 وجبات منهم 3 وجبات اساسيه و2 وجبه سناكس 
- تناول اللبن الرايب والزبادي 
- تناول الارز الاسمر 
- تناول الاطعمة و الخضروات الغنية بالألياف مثل الخرشوف والخس والسبانخ والكرفس 
- تناول الشوفان 
- تناول المشروبات التي تهدئ القولون مثل الكراوية و الزنجبيل و الميرمية والبابونج والشمر والنعناع والكركم والقرنفل والقرفه والشاي الاخضر 
- تناول معلقه خل التفاح يوميا علي السلطة 
- الاكثار من تناول الماء 
- تناول الموز والاناناس والفراولة 
وكشف تامر الشافعيعن  نظام غذائي لمريض انتفاخ القولون 
- الافطار 
قطعة جبن قريش + 2 معلقة مربي + 1 رغيف خبز اسمر + تفاحة مقشرة 
- بين الافطار والغداء 
- 5 حبات فراولة 
- الغداء 
سمك مشوي او فراخ مشويه + 6 ملاعق ارز اسمر + طبق سلطة ( معلقة صغيرة خل تفاح + معلقة صغيرة زيت زيتون) 
-بين الغداء والعشاء 
ثمرة موز

- العشاء 
كوب لبن رايب او كوب زبادي + تفاحة مقشرة 

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