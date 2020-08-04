نظام غذائي صحي لعلاج الغازات وانتفاخ القولون

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات و أنتفاخ القولون وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاتطئة التى تؤدى إلى حدوث هذه المشكلة.





قدم الدكتور تامر الشافعي،استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، نظام غذائي صحي ل علاج الغازات وانتفاخ القولون ، و تتمثل في ....





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- امضغ الطعام جيدا

- قسم وجبات الطعام ل 5 وجبات منهم 3 وجبات اساسيه و2 وجبه سناكس

- تناول اللبن الرايب والزبادي

- تناول الارز الاسمر

- تناول الاطعمة و الخضروات الغنية بالألياف مثل الخرشوف والخس والسبانخ والكرفس

- تناول الشوفان

- تناول المشروبات التي تهدئ القولون مثل الكراوية و الزنجبيل و الميرمية والبابونج والشمر والنعناع والكركم والقرنفل والقرفه والشاي الاخضر

- تناول معلقه خل التفاح يوميا علي السلطة

- الاكثار من تناول الماء

- تناول الموز والاناناس والفراولة

وكشف تامر الشافعيعن نظام غذائي لمريض انتفاخ القولون

- الافطار

قطعة جبن قريش + 2 معلقة مربي + 1 رغيف خبز اسمر + تفاحة مقشرة

- بين الافطار والغداء

- 5 حبات فراولة

- الغداء

سمك مشوي او فراخ مشويه + 6 ملاعق ارز اسمر + طبق سلطة ( معلقة صغيرة خل تفاح + معلقة صغيرة زيت زيتون)

-بين الغداء والعشاء

ثمرة موز





- العشاء

كوب لبن رايب او كوب زبادي + تفاحة مقشرة



