وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

يصاب الكثيرون بحالات عسر الهضم في رمضان والتي تتمثل بالإمساك، الانتفاخات ، الغازات، حرقة المعدة والتخمة. اليك كيفية الوقاية منها:

بمشروبات سريعه لها مفعول السحر فى حرق الدهون وسرعه حرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد



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مشروب الجريب فروت والقرفة







كل ما تحتاجين ..

3 ثمرات جريب فروت

1 ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من ورق اللوري

ملعقة صغيرة من القرفة

كوب واحد من الماء

طريقة تطبيق الوصفة ..

فى وعاء على النار أغلى القرفة وورق اللورى ثم قومى فى الخلاط الكهربائى بسحقهم مع الجريب فروت جيدا ليتجنسوا تماما وتناول كوب منهم بين الإفطار والسحور





مشروب الليمون واليانسون

