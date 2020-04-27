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مرأة

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:02 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
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لمياء الياسين
يصاب الكثيرون بحالات عسر الهضم في رمضان والتي تتمثل بالإمساك، الانتفاخات، الغازات، حرقة المعدة والتخمة. اليك كيفية الوقاية منها:
بمشروبات سريعه لها مفعول السحر فى حرق الدهون وسرعه حرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد

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مشروب الجريب فروت والقرفة

كل ما تحتاجين ..
3 ثمرات جريب فروت
1 ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة صغيرة من ورق اللوري
ملعقة صغيرة من القرفة
كوب واحد من الماء
طريقة تطبيق الوصفة ..
فى وعاء على النار أغلى القرفة وورق اللورى ثم قومى فى الخلاط الكهربائى بسحقهم مع الجريب فروت جيدا ليتجنسوا تماما وتناول كوب منهم بين الإفطار والسحور

مشروب الليمون واليانسون

المقادير:
2 ملعقة كبيرة ينسون 
كوب ماء مغلي 
4 كوب ماء بارد
عسل أبيض حسب الرغبة
عصير ليمونة 
شرائح ليمون 

طريقة التحضير
* يقلب الينسون مع الماء المغلي ثم يصفى ويضاف على شرائح الليمون
* يضاف الماء البارد ثم يضاف العسل ثم عصير الليمون ويقدم


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