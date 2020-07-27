نظام غذائي يعالج القولون العصبي في أسبوعين

يعانى عدد كبير من المصريين من مشاكل واضطرابات القولون ، ولكن هل تعلم إن أتباع بعض أنواع الريجيم تساعد فى علاجه.





ذكر موقع " dietdoctor" ان انظمة الريجيم وانقاص الوزن الصحية بعضها يساعد فى علاج مشاكل القولون

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ويقصد بالأنظمة الصحية هى تلك التى تتنوع فى المكونات الغذائية بشرط تخفيض الدهون والكربوهيدرات.





شهدت الحالات التى خضعت لهذا النظام لتحسن أداء القولون العصبى خلال اسبوعين الانتظام فترة اطول سيؤدى الى اختفاء المشاكل نهائيا .





من بين الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن والتي أدت لتحسن القولون العصبي هي النظام الكيتوني .





ومن المهم جدا فى علاج القولون العصبي الابتعاد عن الاجهاد والقلق والتوتر.



