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مرأة

صحية بامتياز.. تناول هذه الحبوب لعلاج مشاكل القولون

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:06 م
تناول هذه الحبوب
تناول هذه الحبوب لعلاج مشاكل القولون
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اسماء محمد
تعد بذور الشيا من انواع الحبوب التى ظهرت فى المطبخ المصرى حديثا وهى غنية بالفوائد الصحية للجسم لكن لايعرف هذا عدد كبير من الناس .

أوضح موقع " bold sky" أن بذور الشيا لها العديد من الفوائد أبرزها القدرة على علاج القولون.
وما يجعل الشيا فعالة فى علاج القولون هو احتوائها على ألياف غذائية تخمر في القولون، وتشكل هذه الألياف جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي وتعزز حركة الأمعاء.

وتنتقل الألياف الموجودة فى الشيا عبر القولون وتطرد جميع المواد السامة و الكوليسترول من الجسم.

ويكمن لمن يعانى من القولون إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا إلى النظام الغذائي من اجل ان تقلل بشكل كبير من مشاكل الهضم والمعدة والامعاء. 

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