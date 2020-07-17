صحية بامتياز.. تناول هذه الحبوب لعلاج مشاكل القولون

تعد بذور الشيا من انواع الحبوب التى ظهرت فى المطبخ المصرى حديثا وهى غنية بالفوائد الصحية للجسم لكن لايعرف هذا عدد كبير من الناس .





أوضح موقع " bold sky" أن بذور الشيا لها العديد من الفوائد أبرزها القدرة على علاج القولون

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وما يجعل الشيا فعالة فى علاج القولون هو احتوائها على ألياف غذائية تخمر في القولون، وتشكل هذه الألياف جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي وتعزز حركة الأمعاء.





وتنتقل الألياف الموجودة فى الشيا عبر القولون وتطرد جميع المواد السامة من الجسم. و الكوليسترول





ويكمن لمن يعانى من القولون إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا إلى النظام الغذائي من اجل ان بشكل كبير من مشاكل الهضم والمعدة والامعاء. تقلل



