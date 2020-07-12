احم نفسك من أمراض القولون بهذا النظام الغذائي

تعد أمراض القولون من أخطر الأمراض التى نتعرض للإصابة بها بين التهابات القولون والاورام الحميدة وغيرها الكثير وجميعها تسبب الما قويا وتؤثر على كميةالطعام التى نتناولها وعمليات التمثيل الغذائى.

وبالرغم من خطورة الامراض المرتبطة بالقولون إلا أنه يمكننا تجنبها من خلال اتباع نظام غذائى صحى سليم يعمل على تحسين صحة القولون .

ذكر موقع جامعة راش مجموعة من النصائح التى تساعد فى الوقاية من أمراض القولون الخطيرة.

اقرأ أيضا

- ابتعد عن اللحوم المصنعة: يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون يزداد بنسبة 15 إلى 20 في المائة إذا كنت تستهلك 100 جرام من اللحوم الحمراءما يعادل هامبرجر صغير أو 50 جرامًا ما يعادل قطعة هوت دوج في اليوم الواحد.

-قلل السكر: لا يرتبط السكر فى حد ذاته بتطور سرطان القولون فى حين أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منه تكون غالبا مرتفعة السعرات الحرارية ويمكن أن تسبب زيادة الوزن والسمنة.

-زيادة كمية الألياف: من خلال تناول الفواكه والخضروات المتنوعة الغنية بالألياف ، مثل التوت والكمثرى والتفاح والموز والبازلاء والبروكلي والذرة. الحبوب الكاملة والبقوليات ، والالياف تساعد فى الوقاية من البواسير.

-شرب الحليب: يجب على كل من الرجال والنساء التأكد من الحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من الكالسيوم: اعتمادًا على العمر ، أي 1000 ملليجرام إلى 1300 ملليجرام في اليوم ثلاث إلى أربع أكواب من ثمانية أونصات من الحليب قليل الدسم أو خال من الدهون، وتشمل المصادر الغذائية الأخرى للكالسيوم الخضروات الورقية الداكنة.





- تناول الحبوب الكاملة : اشهر انواع الحبوب الكاملة المتوافرة فى الاسواق هى الشعير والكينوا ودقيق القمح الكامل والأرز البري والبني ودقيق الشوفان، وتحتوي هذه الأطعمة على المزيد من الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والمركبات الطبيعية في النباتات التي لها تأثير مفيد على الجسم أكثر من نظيراتها من الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض.



