طرق الوقاية من سرطان القولون

يعد المصابون بالقولون أورام القولون الحميدة أو لديهم تاريخ عائلى فى الاصابة بالسرطان هم الاكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون

ويمكن تقليل فرص الاصابة بسرطان القولون من خلال هذه النصائح التى ذكرها موقع " drugs "

• زد من استهلاكك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

• قلل من تناول اللحوم الحمراء المصنعة.

• مارس 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية في معظم الأيام.

• الحفاظ على وزن صحي. تزيد الدهون الزائدة ، خاصة حول الخصر ، من عملية التمثيل الغذائي وتزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

• مكمل غذائي متعدد الفيتامينات أو فيتامين د يوميًا - الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.

• تناول أدوية تشبه الأسبرين - في العديد من الدراسات ، كان لدى الأشخاص الذين استخدموا الأسبرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على أساس منتظم فرصة أقل بنسبة 40 ٪ إلى 50 ٪ لتطوير الأورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم. بسبب الآثار الجانبية لهذه الأدوية ، لا ينصح بتناولها كل يوم فقط لمنع سرطان القولون إذا كان خطر الإصابة بالسرطان متوسطًا فقط.

•عدم التدخين - يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون.

• تقل مخاطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي يتناولن الهرمونات بعد انقطاع الطمث. ومع ذلك ، لا ينبغي الاستخدام طويل الأمد للإستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث لهذا الغرض.

نظرًا لأن خطر الإصابة بسرطان القولون يزداد مع تقدم العمر ، فينبغي أن يخضع الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر لفحص دوري للكشف المبكر عن السلائل وسرطان القولون.



