طرق الوقاية من سرطان القولون

يعد المصابون بالقولون أورام القولون الحميدة أو لديهم تاريخ عائلى فى الاصابة بالسرطان هم الاكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون .
ويمكن تقليل فرص الاصابة بسرطان القولون من خلال هذه النصائح التى ذكرها موقع " drugs "
• زد من استهلاكك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
• قلل من تناول اللحوم الحمراء المصنعة.
• مارس 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية في معظم الأيام.
• الحفاظ على وزن صحي. تزيد الدهون الزائدة ، خاصة حول الخصر ، من عملية التمثيل الغذائي وتزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
• مكمل غذائي متعدد الفيتامينات أو فيتامين د يوميًا - الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.
• تناول أدوية تشبه الأسبرين - في العديد من الدراسات ، كان لدى الأشخاص الذين استخدموا الأسبرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على أساس منتظم فرصة أقل بنسبة 40 ٪ إلى 50 ٪ لتطوير الأورام الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم. بسبب الآثار الجانبية لهذه الأدوية ، لا ينصح بتناولها كل يوم فقط لمنع سرطان القولون إذا كان خطر الإصابة بالسرطان متوسطًا فقط.
•عدم التدخين - يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان القولون.
•تقل مخاطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي يتناولن الهرمونات بعد انقطاع الطمث. ومع ذلك ، لا ينبغي الاستخدام طويل الأمد للإستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث لهذا الغرض.
نظرًا لأن خطر الإصابة بسرطان القولون يزداد مع تقدم العمر ، فينبغي أن يخضع الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر لفحص دوري للكشف المبكر عن السلائل وسرطان القولون.