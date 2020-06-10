تستمر 3 أشهر.. 5 أعراض لـ القولون العصبي بينها وجع البطن والإمساك

يعرف القولون العصبي أيضًا بالقولون التشنجي والقولون العصبي والتهاب القولون المخاطي وهي حالة منفصلة عن أمراض الأمعاء الالتهابية ولا تتعلق بظروف الأمعاء الأخرى.
ووفقا لموقع healthline القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادة معًا وتختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر ومع ذلك ، تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الشهر.
يمكن أن يسبب القولون العصبي تلفًا معويًا في بعض الحالات ومع ذلك هذا ليس شائعا ولا يزيد القولون العصبي من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.
ولكن يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك اعرف المزيد عن الطرق المحددة التي يمكن أن تؤثر بها القولون العصبي على الأمعاء.
أعراض القولون العصبي
تشمل أعراض القولون العصبي عادةً ما يلي:
التشنج
وجع بطن
النفخ والغازات
إمساك
إسهال
ووفقا لموقع healthline القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادة معًا وتختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر ومع ذلك ، تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الشهر.
يمكن أن يسبب القولون العصبي تلفًا معويًا في بعض الحالات ومع ذلك هذا ليس شائعا ولا يزيد القولون العصبي من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.
ولكن يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك اعرف المزيد عن الطرق المحددة التي يمكن أن تؤثر بها القولون العصبي على الأمعاء.
أعراض القولون العصبي
تشمل أعراض القولون العصبي عادةً ما يلي:
التشنج
وجع بطن
النفخ والغازات
إمساك
إسهال