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مرأة

يخلصك من الفضلات .. أقوى مشروب لتنظيف القولون

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:30 م
تنظيف القولون
تنظيف القولون
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رشا عوني
يعاني الكثير من انتفاخ القولون خاصة مع المكوث طويلًا في الحجر المنزلي مما يدفعنا لتناول المزيد من الأكلات والمسليات، لكن يظل انتفاخ وآلام القولون تلاحقنا، حيث يحتاج مريض القولون لتناول أكلات معينة غنية بالألياف لتخفيف آلامه والوقاية من الإمساك الذي يتبع مشاكل القولون بصفة مستمرة. 

تنظيف القولون وتطهيره باستمرار من الأمور الهامة التي يجب أن يتبعها كل مصاب بالقولون، وذلك من خلال بعض المشروبات الطبيعية التي تنظف القولون وتخلصك من الفضلات العالقة به . 

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نصح موقع brightside بمشروب طبيعي فعال في تنظيف القولون .. 

مكونات مشروب تنظيف القولون  :

نصف كوب عصير التفاح العضوي
2 ملعقة عصير ليمون
ملعقة صغيرة من الجنزبيل
نصف ملعقة ملح
نصف كوب ماء دافئ

طريقة تحضير مشروب تنظيف القولون : 
ضع الماء على النار حتى تصبح دافئة 
ثم ضعيها في كوب وأضف اليه الملح وقلبه جيدا
ثم أضف عصير التفاح العضوي والليمون والزنجبيل
قم بخلط المكونات جيدا وتناول هذا المشروب مرتين يوميا . 
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