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مرأة

للأصحاء والمصابين .. أطعمة تبعد عنك آلام القولون نهائيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:53 م
اسماء محمد
الشعور بألم البطن والانتفاخ والغازات كلها من أعراض القولون المزعجة التى تفقد الانسان قدرته على ممارسة روتين حياته بشكل طبيعي بل وفى بعض الأحيان تكون الآلام شديدة لدرجة أن الفرد يتلوى من شدة الألم ويمتنع عن تناول الطعام.


وعرض موقع " webmd" قائمة بأهم الأطعمة التى تلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة القولون سواء للأصحاء أو للمصابين به حيث يتضمن عناصر تساعد على تحسين الأمعاء وكفاءة عملها .


- منتجات الالبان الطبيعية وفى مقدمتها الزبادى 
- الحبوب الكاملة وهى مصادر جيدة للمغنيسيوم والألياف
- البقول لاحتوائها على مجموعة كبيرة من العناصر التى تحسن حركة الأمعاء
- الاسماك خاصة الدهنية مثل السلمون لاحتوائها على أوميجا 3.
-  الفواكه والخضروات الملونة الطازجة.

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