المقليات واللحوم الجاهزة.. 7 أطعمة تزيد مشاكل القولون

يعد القولون من أكثر الامراض انتشار بين مختلف الشرائح العمرية، ويسبب الالم والمغص وعدم القدرة على تناول الطعام نتيجة الشعور بالانتفاخ والالم الشديد.





ولكى تتمكن من تجنب الإصابة بمشاكل القولون توجد مجموعة من الأطعمة عليك الابتعاد عن تناولها لأنها تتسبب فى زيادة الشعور بالالم .





وحدد موقع reidhealth سبعة أطعمة يجب الابتعاد عنها قدر الامكان للحفاظ على صحة القولون

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-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الحلويات والمشروبات.

-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

-الأطعمة المقلية والدهنية والوجبات السريعة يمكن أن تزيد الاعراض ، كما يصعب هضمها وقد تبقى في المعدة لفترة طويلة مما يزيد من خطر الحموضة

-المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي زيادة الاعراض .

- الكافيين يمكن أن يزيد من إنتاج الأحماض في المعدة مما يسبب ارتجاع الحموضة المعوية وصعوبة البلع.





-تجنب تناول الكحول لأنه يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مسكنات الألم ويزيد آلام الحلق ويسبب صعوبة البلع، وارتجاع الأحماض وحرقة المعدة.



